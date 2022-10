El Govern central ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2023, els més expansius de la democràcia espanyola, amb més de 198.000 milions d'euros de sostre de despesa, que incorporen l'augment de salari dels funcionaris, l'actualització de les pensions amb l'IPC, més despesa sanitària i nous ajuts a les famílies i desocupats.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha destacat que l'objectiu d'aquests pressupostos, els tercers del govern de coalició i els darrers d'aquesta legislatura, és poder transitar en un moment de "gran incertesa" per la guerra d'Ucraïna, alhora que ofereixen "seguretat i estabilitat" a les famílies i projecten un "clar missatge" a l'exterior sobre la solvència i el dinamisme de l'economia espanyola.

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha indicat que aquests comptes públics se sustenten en una previsió de creixement del 2,1% per a l'any vinent, que ha qualificat de "prudent", i anticipen un deflactor del PIB del 4% per a aquest any i del 3,8% per al 2023. El deflactor del consum privat s'estima en el 7,7% el 2022 i en el 4,1% per al següent exercici.

Sobre l'evolució del mercat laboral, Calviño ha destacat que a finals del 2023, el Govern central espera que hi hagi 21 milions de persones ocupades i que la taxa d'atur se situï per sota del 12%.

Els comptes incorporen el paquet fiscal que es va anunciar recentment, el qual inclou el nou impost a les grans fortunes a partir d'un patrimoni net de 3 milions d'euros, la rebaixa de l'IRPF a les rendes de fins a 21.000 euros, l'augment del gravamen a les rendes de capital a partir de 200.000 euros, la reducció dels mòduls per als autònoms o la pujada de l'impost de societats per a les grans empreses.

Amb una despesa social rècord, amb aquests comptes el Govern central vol reforçar la sanitat --especialment l'atenció primària--, l'educació, la dependència o les beques de cara a l'any vinent. A més a més, el PSOE i Unides Podem han acordat el desplegament d'una llei de famílies que inclourà nous permisos de conciliació, l'impuls d'una prestació de criança de 100 euros al mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys i s'assimilaran les famílies monomarentals, amb dos fills, a l'actual categoria de famílies nombroses.

Montero ha recordat que el límit de despesa no financera per al 2023, conegut com sostre de despesa, que s'enfila als 198.221 milions d'euros, un nou rècord, superior en un 1,1% al del 2022, inclou 25.156 milions dels fons europeus i una transferència a la Seguretat Social de 19.888 milions, un 8,1% més que l'any passat.

Quant al deute, Calviño ha explicat que el 2023 mantindrà la via descendent iniciada després de la pandèmia gràcies al creixement econòmic i a la reducció del dèficit públic. En concret, se situarà en el 112,4% del PIB.