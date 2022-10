El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de Pressupostos del 2023, amb un important augment de la despesa consolidada, del 7,6%, per sobre del creixement econòmic previst per a l’any vinent, que eleven a 485.986 milions el total de les partides per a l’any vinent, 34.517 milions més que el pressupost per al 2022. Amb aquests comptes expansius, els últims d’aquesta legislatura, el Govern de coalició es disposa així a encarar l’any electoral que es desplegarà el 2023.

El bloc de despesa social creix amb força, el 10,5%, fins a sumar 266.719 milions, el 58,5% de la despesa total pressupostada. «És la despesa social més alta de la història per reforçar l’Estat del benestar», ha dit la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. En particular, es preveu un augment de l’11,4% de la despesa en pensions, impulsada per l’actualització de totes les prestacions –contributives i no contributives– d’acord a la dada d’inflació, que podria situar-se en l’entorn del 8,5% a l’espera de veure com evolucionen els preus els mesos vinents. Es tracta d’uns comptes marcats per «la prudència, la responsabilitat, la justícia social i l’eficiència econòmica», ha resumit la ministra Montero. Després de la negociació entre els dos socis de Govern –PSOE i UP– que s’ha mantingut fins dimarts a la matinada, començarà ara la recerca de suports parlamentaris perquè els nous comptes puguin entrar en vigor l’1 de gener. Entre les partides de despesa que més s’apugen, hi ha la de Defensa, amb un increment del 25,8% amb el qual el Govern pretén donar compliment al compromís assumit pel president Pedro Sánchez davant els seus socis de l’OTAN. La despesa en infraestructures s’apuja el 6,7%, tot i que en el seu conjunt el capítol VI d’inversió preveu un augment del 33%, impulsat per l’efecte dels fons europeus i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Del conjunt de partides pressupostàries, la prevista per ala protecció de l’atur s’abaixa en un 5,3% (fins als 21.278 milions) a causa de la previsible bona evolució del mercat laboral, segons ha explicat Montero. La despesa en interessos del deute públic, per la seva banda, tornarà a créixer després d’anys de contenció, i s'apujarà el 3,6% fins a arribar a un total de 31.275 milions.