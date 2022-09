La inflació a l'eurozona registra un nou màxim històric al setembre i ja acumula quinze mesos consecutius a l'alça. Segons les estimacions publicades aquest divendres per l'Eurostat, els preus al conjunt de la zona euro s'han incrementat un 10% respecte al setembre de l'any passat, nou dècimes més en comparació a la taxa de l'agost. L'augment ve novament impulsat pels productes energètics, que s'han encarit un 40,8% en termes interanuals, tot i que també destaca la pujada de preus dels aliments, l'alcohol i el tabac (+11,8%). Per altra banda, l'import dels béns industrials s'ha incrementat un 5,6%, mentre que els serveis ho han fet un 4,3%.

En termes intermensuals, la inflació a l'eurozona s'ha situat en l'1,2%, una variació també impulsada per l'evolució dels preus energètics (+3%) i els béns industrials (+2,8%). Els aliments, en canvi, s'han encarit un l'1% respecte a l'agost, mentre que l'import dels serveis ha disminuït un 0,1%.

Per països, els estats bàltics continuen sent els que registren les taxes d'inflació més elevades. A Estònia, els preus s'han incrementat un 24,2% al setembre, mentre que a Lituània i Letònia ho han fet un 22,5% i un 22,4%, respectivament.

A l'Estat, les darreres estimacions apunten que la inflació al setembre es va situar e el 9,3%, més d'un punt per sota la taxa registrada l'agost passat (+10,5%).

Per altra banda, França es manté com el país on menys s'han encarit els preus, concretament un 6,2%.