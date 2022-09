Els ministres d'Energia de la Unió Europea han tancat aquest divendres un acord polític sobre les mesures d'emergència per intervenir el mercat elèctric comunitari i han pactat reduir la demanda elèctrica a la UE un 5% en hores punta, una taxa a les empreses de combustibles fòssils i establir un límit de 180 euros/MWh al preu al qual les productores d'electricitat inframarginals poden comercialitzar l'energia.

Després d'una hora de reunió, els titulars d'Energia dels vint-i-set han adoptat aquestes mesures d'emergència per fixar una reducció obligatòria del consum d'electricitat, establir una taxa de "solidaritat" a les intermediàries de combustibles fòssils, com les petrolieres, o redistribuir als més vulnerables els beneficis extraordinaris de les tecnologies inframarginals que venguin l'electricitat per sobre de 180 euros/MWh.

Les mesures, que s'adoptaran formalment per procediment escrit la setmana vinent, no entraran en vigor fins l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Així, els ministres d'Energia han subscrit la proposta de Brussel·les de fixar una reducció obligatòria del 5% del consum d'electricitat en les franges horàries de màxim consum i una disminució del 10% de la demanda d'electricitat fins a finals de març del 2023.