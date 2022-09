Cada any es produeixen gairebé un milió d'operacions fraudulentes amb targetes de dèbit o de crèdit a Espanya. Entre els fraus més comuns trobem les compres online (77%) i les compres físiques (20%).

La pèrdua, robatori o duplicació de la targeta són les principals causes d'aquests fraus. Però no les úniques. En moltes ocasions, som nosaltres mateixos els que ens exposem al robatori en comprar a pàgines web falses que es fan passar per legítimes i en les quals deixem les nostres dades bancàries.

Per evitar aquests i altres problemes relacionats amb el mas ús de les targetes de crèdit, el Banc d'Espanya ha elaborat i publicat a la seva pàgina web un decàleg de consells per prevenir el frau.

Consells per prevenir el frau amb targeta