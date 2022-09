El cistell de consum és cada vegada més car i aquesta sembla ser la tendència dels pròxims mesos, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que analitza anualment els preus dels aliments als supermercats de tot Espanya. Malgrat aquesta pujada de preus, l’OCU considera que els consumidors poden estalviar uns 994 euros de mitjana a l’any si elegeixen establiment adequat, un 7,3% menys que fa un any degut «a l’homogeneïtat més gran» entre els grups perquè «han pujat en més proporció els barats que els cars, cosa que ha escurçat la distància entre ells». Això suposa una oportunitat d’estalvi del 17,5% del pressupost d’alimentació d’una llar mitjana, segons l’OCU, cosa que alleujaria la despesa per l’alça dels preus per a les famílies. Les cadenes més assequibles són Tiger, que es troba a Castella i Lleó, i Dani, cadena local que opera sobretot a Granada, mentre que a nivell nacional destaquen Family Cash, Alcampo i Supeco. Entre les cadenes més cares hi ha Sánchez Romero, Ulabox, Novavenda i Amazon.

El cistell de consum d’aquest any és el més car des que l’OCU té registres (1.988). La pujada, avançada al juliol, ha sigut del 15,2% entre el mes de maig de l’any passat i el mateix mes del 2022 amb una despesa per llar mitjana de 5.568 euros, segons l’estudi que registra dades de 239 productes. Però l’alerta més gran és que aquesta pujada «ha tingut la seva continuïtat durant els mesos d’estiu», segons un sondeig reduït elaborat per l’organització en els últims quatre mesos que mostra una alça dels preus del 0,9%, «una quantitat molt significativa per a un període tan curt».

La pujada de preus ha sigut generalitzada i bastant homogènia, amb increments d’entre el 10% i el 15%. Tanmateix, hi ha cadenes que han escalat per sobre d’aquest percentatge. En aquest apartat destaca precisament Mercadona amb un increment de preus del 16,1% i els establiments del grup Dia com els que més pugen –Dia & Go (17,1%), La plaza de Dia (16,2%) i Dia a Dia (+15,2%)–, tots bastant per sobre de l’IPC del període. Això s’explica per la dependència de totes dues dels productes de marca blanca. «Com que els preus, tant de marca de fabricant com de marca blanca, han pujat en una quantia semblant, als supermercats molt dependents de la marca blanca la pujada és una mica superior», explica l’organització de consumidors. Per contra, els establiments que menys pugen són Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) i BM Urban (8,8%).

Però, a més de marques, també existeixen diferències molt pronunciades per localitats. Així, les possibilitats d’estalvi a Madrid, Alcobendas i als supermercats online són més grans que en el cas de ciutats més petites com Conca, Segòvia i Pontevedra. A la capital la diferència entre comprar en un lloc o un altre pot arriba a ser de 3.529 euros a l’any, mentre a Conca l’estalvi arribarà a un màxim de 485 euros. Això és així a causa d’una menor oferta comercial que redueix les diferències de preus, mentre que a les localitats més grans hi ha establiments més cars i també més barats.

El supermercat més barat d’Espanya torna a ser un clàssic d’aquesta llista, l’Hipermercat Alcampo de Coia a Vigo, seguit d’un altre Alcampo a Múrcia i un altre també a Vigo (plaça de la Estación). En el grup dels més barats se situen a continuació els supermercats Spar a Badajoz i Càceres. Mentrestant, l’establiment més car és el Sánchez Romero del carrer Arturo Soria de Madrid. Alcampo és l’opció més barata a 26 ciutats (Alacant, Almeria, Gijón, Oviedo, Barcelona, Badalona-Santa Coloma, Hospitalet-Baix Llobregat, Jerez de la Frontera, Castelló de la Plana, Conca, Granada., Osca, Palma de Mallorca, Sant Sebastià, la Corunya, Logronyo, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Marbella, Múrcia, Vigo, Sòria, Terol, Toledo, València i Saragossa), així com a internet, davant les 23 localitats de l’any passat. El segueix Mercadona com l’opció més assequible en uns 10 llocs més, davant les 17 localitats que acumulava l’any passat. Entre aquestes hi ha Bilbao, Barakaldo, Pamplona, Ourense, Alcobendas-San Sebastián dels Reyes, Lleida, Huelva, i Vitòria.