L’estrena d’una instal·lació agrícola és sempre un motiu de festa major a l’Alt Empordà. Per això, més de dues-centes persones van assistir, dissabte a la tarda, a l’obertura del nou molí d’oli de la Societat Agrícola de Siurana, situat a mig camí entre el poble i el nucli de Sant Tomàs de Fluvià.

Impulsat per la família Heras Vitalla, aquest trull de nova generació té com a doble objectiu continuar elaborant oli d’oliva d’alta qualitat de la marca pròpia Mas Bordas i facilita tot el procés als pagesos i productors del territori que vulguin portar-hi les seves olives. La nova instal·lació, dirigida per Albert Heras, té una capacitat de gestió de 1.500 quilograms d’olives a l’hora i permet produir oli diferenciat de cada agricultor gràcies a la presència de sis tolves independents. A més a més, el sistema de producció inclou un eficaç molí d’hèlices i altres equips que garanteixen la puresa final del producte.

L’explotació familiar disposa ara d’unes deu mil oliveres repartides en quinze hectàrees del Mas Bordas. «La nostra família feia oli segles enrere. Tenim constància d’un trull del meu rebesavi a Siurana», explica Joan Heras.

Durant la festa inaugural, va rebre una medalla commemorativa dels quaranta anys del Mercat Carni, Ramader i Avícola de Barcelona per la seva vinculació amb el sector.

Les noves instal·lacions de la Societat Agrícola de Siurana inclouen una agrobotiga amb productes de quilòmetre zero, una sala de tast i espai exterior que també donaran peu a activitats d’oleoturisme. «Estem molt contents de la rebuda que hem tingut i ens posem a la disposició de tots els productors que vulguin fer ús del nostre molí a partir d’ara», afirma Albert Heras.