El d'Amazon sembla, sens dubte, un dels negocis en major expansió. No en va cada vegada són més les naus logístiques que depenen del gegant del negoci electrònic. Però què cal fer per treballar en aquesta companyia? Des d'Amazon expliquen que per a qualsevol dels llocs de treball que estan oferint per tota Espanya "el candidat ideal necessita una forta ètica de treball, atenció al detall, capacitat de complir amb terminis establerts, i un gran compromís amb el servei al client".

Els requisits que s'exigeixen als candidats d'Amazon són: ser major d'edat, tenir permís de treball, capacitat de llegir en castellà, actitud positiva davant el treball, disponibilitat de treballar per torns, capacitat de concentració, bona visió, capacitat de carregar fins amb 15 quilos i d'estar dempeus o caminar durant vuit hores (aquestes dues últimes en el cas dels mossos de magatzem). En aquest sentit, es valora la seva capacitat de lideratge i l'experiència en el sector logístic. Les ofertes de treball es poden localitzar en pàgines com les d'aquest enllaç. Els estudis d'algunes agències de col·locació (les antigues empreses de treball temporal) assenyalen que el sou mitjà dels treballadors de la multinacional a Espanya varia entre els 1.000 euros i els 1.700 euros mensuals. Els salaris més baixos, segons el portal d'ocupació Indeed, corresponen amb el lloc de mosso de magatzem. Els seus treballadors tenen també una sèrie de beneficis com a pla de pensions de l'empresa, assegurança mèdica i de vida, a més de descomptes en els productes venuts a través del seu web.