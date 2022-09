La Societat Agrícola Siurana és una empresa familiar agroalimentària de Siurana d’Empordà que es troba a la plana empordanesa. Aquest dissabte, 24 de setembre, presentarà el seu nou molí d’oli. Tal com indica Albert Heras, tots els productors que fan oli amb les seves pròpies olives estan convidats a assistir-hi i a conèixer l’empresa.

Tal com explica Heras, l’empresa té gallines per a producció d’ous ecològics i també oliveres amb les quals produeixen oli verge extra ecològic que envasen amb la seva pròpia marca comercial, «Mas Bordas». Així que la idea de construir el molí va sorgir «com a conseqüència lògica de pensar que si dediquem tot l’any a cuidar i mantenir les nostres oliveres perquè produeixin el millor fruit, podríem elaborar nosaltres mateixos el nostre oli, controlant així el procés i la qualitat des del principi fins al final». A més, també afirma que cada vegada hi ha més petits productors d’oli que s’atreveixen a fer el pas cap a l’envasat i la comercialització. Totes aquestes raons són les que els van portar a plantejar-se la creació d’aquest molí. Ha estat un projecte molt elaborat i pensat i, de fet, abans de capbussar-se de ple van adquirir els coneixements necessaris. «Les dues persones que ens ocuparem d’elaborar l’oli hem fet cursos de mestre d’almàssera i tastador d’oli, amb pràctiques en una de les millors almàsseres d’Espanya» indica Heras.

El nou trull d’oli de la Societat Agrícola Siurana té unes característiques especials que responen a les intencions i qualitats de l’empresa. Es tracta d’un molí «innovador, eficient i sostenible amb el medi ambient» assegura Heras. Això es deu al fet que tot allò que produeix la societat agrícola està sota producció ecològica. Albert Heras explica que «hem instal·lat un molí de discos en comptes del clàssic molí de martells, això afecta directament el sabor de l’oli i la seva estabilitat oxidativa. Les batedores de forma cilíndrica que optimitza el procés de batut eliminant espais morts i maximitzant l’àrea de transferència de calor, assegurant un escalfament ràpid de la pasta, un temps total de batut reduït i un consum d’energia menor». Per un altre costat, també s’han assegurat que hi hagi un control digital de la temperatura durant tot el procés. «Això és un dels requeriments de la darrera llei europea perquè l’oli es pugui etiquetar com a «Extracció en fred», un valor afegit a l’hora de comercialitzar-lo».

Finalment, sobre la qüestió de l’eficiència del molí, Heras vol destacar que la seva intenció és «que qualsevol productor pugui portar-nos les olives i recollir el seu oli en qüestió d’hores si així ho desitja».