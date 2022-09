Peralada tindrà supermercat per primer cop a la història

Pròximament, a Peralada tindrà lloc un fet inèdit per al municipi: l’obertura d’un supermercat, «el primer de la seva història». I és que actualment s’està construint aquest nou comerç, que estarà situat en la cantonada del carrer Comte de Zabella amb carrer Garriguella, «un espai accessible, prop de l’escola», tal com explica l’alcalde Pere Torrent.

En aquest sentit, l’obertura del nou supermercat, des del municipi, es valora com una «oportunitat» per als veïns de Peralada. «Aquest comerç anirà bé per a la gent que regularment va a comprar a Figueres o Castelló. Així la compra grossa es farà a la població, i evitarem desplaçaments», diu Pere Torrent.

A més, el batlle opina que amb l’obertura del nou negoci, el comerç local no s’hauria de veure afectat, ja que es poden crear sinergies conjuntes. «Les botigues del poble tenen un altre perfil, han apostat fa temps per la qualitat i la proximitat. Molt probablement, no haurien de veure’s afectades», afirma Pere Torrent.

Alhora, l’obertura del nou centre pot ser, segons considera el consistori, un motor més per incentivar l’economia local. «Molta gent que potser ve al poble i prové de municipis veïns, si tenen un supermercat aquí, compraran aquí», conclou Pere Torrent.