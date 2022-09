El Consell de Ministres ha aprovat la rebaixa del tipus de l'IVA aplicat en el rebut del gas natural del 21% al 5%, que estarà en vigor entre els mesos d'octubre i desembre, encara que el Govern no descarta l'ampliació de la mesura per a l'any vinent "si fóra necessari".

En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha manifestat que la reducció, inclosa dins d'un reial decret-llei i que s'aplicarà també a la compra de briquetes i pellets, tenen per objectiu "recolzar els consumidors domèstics i la indústria enfront de la crisi energètica provocada per la tensió generada per Putin".

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic estima que l'aplicació de la mesura durant els pròxims tres mesos aportarà un estalvi total, entre la rebaixa del gas -190 milions d'euros- i per a aquests substitutius ecològics d'uns 210 milions.