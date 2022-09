Comerç Figueres tanca «un bon estiu» i reclama millores en els aparcaments

La pandèmia de la Covid-19 va afectar a tothom, però els comerços i els establiments de cara al públic són els que s’han vist més perjudicats durant aquests últims dos anys. Aquesta temporada, però, les coses han estat diferent, les restriccions s’han acabat i la gent ha sortit de casa. Això ha sigut una bona notícia per a tots els comerços i per la gent que es dedica al turisme. Ara que la temporada d’estiu ja ha finalitzat es pot dir que el balanç comercial de la ciutat de Figueres «ha sigut positiu» i així ho reconeix el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó.

El president del gremi assegura que estan «molt contents» amb el balanç de la temporada d’enguany. «Figueres ha rebut en els últims mesos la visita de molts turistes estrangers, sobretot francesos, però també holandesos i d’altres nacionalitats», diu. Tots aquests turistes han omplert Figueres, amb jornades pletòriques en alguns carrers comercials, i ha suposat «la recuperació de les vendes del 2019». Així que els comerciants han aconseguit l’objectiu d’aquesta temporada estival que era recuperar els nombres prepandèmia.

Els responsables municipals van destacar, recentment, el fet que moltes persones creuen que Figueres és una ciutat de pas, però una característica d’aquesta temporada és que s’han omplert els hotels de la ciutat, això fa pensar que Figueres ha deixat de ser un lloc alternatiu per convertir-se en un destí turístic. Aquesta idea és compartida per Frederic Carbó qui creu que Figueres «s’està convertint en un punt de vacances, és a dir, que els turistes decideixen anar a la ciutat, pernoctar-hi, per després desplaçar-se a altres indrets de la Província de Girona».

Carbó creu que una de les raons per les quals els hotels figuerencs s’hagin omplert és que podria ser que l’allotjament sigui més econòmic que en altres zones com la Costa Brava. Això significa que Figueres podria ser un punt d’inici de les vacances dels turistes per, posteriorment, moure’s pel territori. Carbó ha arribat a aquesta conclusió perquè «tots els hotels i apartaments turístics amb els quals ha parlat el Comerç Figueres Associació estan contents amb aquesta temporada d’estiu».

Altres aspectes

Per un altre costat, Frederic Carbó explica que Figueres «és una ciutat amb molt de potencials, però perquè vagi bé cal que tots els ens públics i privats col·laborin i vagin junts per poder treure-li el màxim profit a la ciutat i, per tant, al comerç».

El president dels comerciants està convençut que Figueres «està molt ben situada estratègicament», ja que està a mitja hora de tot, de la costa, de la frontera i de la muntanya i, també, de la capital de la demarcació, Girona.

Malgrat l’optimisme dels nombres de la temporada estival d’enguany, hi ha altres elements que s’han de tenir en compte per fer de Figueres una ciutat millor. Tal com indica Carbó, «una de les assignatures pendents de la ciutat és el tema dels aparcaments, un problema que es repeteix al llarg dels anys». Creu que és necessari «més pàrquings perquè la gent pugui accedir a la ciutat a peu i pugui evitar els quinze o vint minuts per buscar un lloc on deixar el cotxe».

Pel que fa a la seguretat i neteja considera que «Figueres té els mateixos problemes que qualsevol altra ciutat del seu volum». Recorda que com més cultura i civisme tenen els habitants de la ciutat, més nets són a l’hora de comportar-se, «hem de demanar als nostres ciutadans que siguin respectuosos i això es fa amb cultura, civisme i comunicació, però és un mal que pateixen totes les ciutats».

Conclusió

«Figueres ho té tot, però cal saber-ho potenciar bé» assegura Carbó. Des de Comerç són conscients que és una ciutat molt ben situada, i que abans ho era encara més, però creuen que encara «cal fer aquest esforç» i han de ser conscients d’això per potenciar la ciutat de cara als turistes.

La conclusió d’enguany és que «estem molt contents amb la temporada i l’any que ve serà més bona» declara convençut Frederic Carbó.