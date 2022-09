La cara i la creu del Parc Tramuntana

Malgrat les protestes contra el projecte del parc eòlic Tramuntana, val a dir que van ser força les persones que es van sentir encuriosits per la sessió informativa programada. És el cas de la Maria Rosa Fernández, veïna de Roses, que detallava que «n’havia sentit a parlar, però encara no tenia prou informació. Ara sé quelcom més». Tanmateix, un altre veí rosinc que va assistir a la sessió informativa, Joan Ignasi Grau, es mostrava més crític. «Ens intenten vendre el producte. La natura s’ha de protegir, no malmetre», afirmava de forma contundent.

Aquesta és la primera acció de carrer que proposen els impulsors del macro parc Tramuntana. «Fins ara havien estat reunions reduïdes. Ara sortim al poble i responem les preguntes que la gent que passeja ens faci», ja que «és important donar informació rigorosa i explicar el projecte», afirmava Ametller. Per aquest motiu, en un futur es contempla plantejar altres accions de divulgació del projecte a altres municipis empordanesos.

Alhora, el portaveu de Stop Macro Parc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, va declarar que des de la plataforma contrària al projecte es continuaria exposant també els seus plantejaments. «Continuarem fent xerrades pel territori per explicar els impactes tant del projecte com de les infraestructures associades, que potser són més preocupants. Això és el que tindrà un impacte negatiu en el medi natural del nostre entorn, en el fons marí, i també en el paisatge, en el turisme, etc.», afirmava.

El parc eòlic Tramuntana és una moneda de doble cara: d’una banda, hi ha els promotors, i, d’altra banda, els opositors. I tots ells, des de fa mesos, protagonitzen un pols a pols, situació que es va veure perfectament exemplificada el passat divendres 16 de setembre a Roses.

Aquell dia es va programar, a la riera Ginjolers, a la sala SUF concretament, una jornada informativa oberta a tota la ciutadania. Des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, l’equip promotor del parc va aportar material informatiu, audiovisual i didàctic sobre el projecte, atenent personalment i de forma continuada els assistents. També es van repartir fulletons i camisetes entre les persones que s’hi apropaven. «És molt important que la gent s’impliqui i s’expressi amb relació a la transició energètica. Volem escoltar a la gent de l’Empordà. Per això estem avui a Roses en aquesta sessió informativa. Per respondre preguntes, informar sobre el projecte, i escoltar a la gent», explicava l’enginyer i membre de l’equip del parc Tramuntana, Sergi Ametller.

Paral·lelament, es van convocar dues conferències informatives, una a les dotze del migdia i una a les sis de la tarda. Va ser durant la primera que es va desenvolupar una manifestació organitzada per l’entitat Stop Macro Parc Eòlic Marí. Va tenir lloc a pocs metres de la SUF, i va reunir una vintena de manifestants que, amb pancartes i crits en contra del projecte, «denunciant els projectes especulatius que destrossaran l’Empordà». En aquest sentit, algun dels clams més freqüentats van ser «Eòlica marina sí però no així» i «Per l’Empordà, prou d’especular». «Cal que més empreses s’impliquen en projectes i no grans projectes que el que fan és especular», declarava el portaveu de Stop Macro Parc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, aclarint que estan a favor de les renovables, però que consideren que aquesta no és la via.

Compatible amb els ecosistemes

Durant la sessió informativa, l’enginyer i membre de l’equip del Tramuntana Sergi Ametller va manifestar que tot i que han sorgit altres projectes i que sabien que en aquesta zona hi hauria competència, confien en la seva proposta. «La transició energètica, l’emergència climàtica requereix projectes renovables. El nostre esperit és començar des del començament fer-ho tot amb transparència informant la gent», afirmava tot «justificant» la sessió informativa celebrada a la SUF. «Creiem que tot l’esforç que hem fet amb la ciutadania, farà que el nostre projecte sigui millor», afegia.

A la vegada, Ametller explicava que gràcies a un article científic on es presenten les conclusions preliminars de l’estudi d’impacte mediambiental, es demostra que «que el projecte és compatible amb els ecosistemes presents a la zona, que l’impacte és mínim i que amb les mesures correctores i la forma que es plateja el projecte seria totalment compatible». Ametller també va anotar que esperen que un cop s’aprovi el POEM, es consideri que aquesta zona és adequada per plantejar aquesta mena d’instal·lacions.

Els promotors del parc afirmen que continuaran divulgant el projecte per tal de reunir consens

Un parc eòlic amb trenta-cinc aerogeneradors

Tant en les xerrades informatives com a peu de carrer, l’equip de promotors del Parc Tramuntana van donar a conèixer el projecte tot explicant que aquest «és una proposta que aposta per l’energia eòlica marina flotant dissenyat per a l’Empordà. Impulsat per BlueFloat Energy i SENER, el parc comptarà amb 35 aerogeneradors marins flotants i una capacitat de 500 MW, equivalent al 45% del consum elèctric actual de les comarques gironines». També es va explicar que el projecte està «basat en la transparència, el diàleg, el consens i la participació del territori i la seva ciutadania».