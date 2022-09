«Ha estat una molt bona temporada, potent a tots els nivells». Així defineix l’estiu d’aquest 2022 pel que fa a l’àmbit comercial a l’Escala el president de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET), Dani Espinal. I és que, tot i que encara no es disposen de xifres oficials, la percepció dels comerços de la vila marinera «és que pel que fa a l’ocupació han estat uns mesos molt bons», en els quals «les vendes han augmentat, com a norma general». «Ara falta valorar si el benefici ha estat més gran o no respecte a altres anys. Però acabarem fent uns bons números», assegura Espinal.

En aquest sentit, el fet que aquest any s’hagi recuperat la normalitat prepandèmica ha estat un dels motius del creixement de vendes. De fet, enguany, a diferència dels dos anys anteriors, «des de Setmana Santa, les vendes no han parat, i l’estiu ha estat una ‘explosió’», admet Espinal.

Tanmateix, tot i que la valoració general de la temporada estiuenca dels comerços escalencs és generalment positiva, sí que admeten que hi ha hagut alguns contratemps. Un d’ells ha estat la falta de cobertura mòbil al municipi, «un mal de molts pobles de costa, però que fa anys que l’Escala arrossega». Des de la UBET es manifesta que el problema darrerament és més greu. «Cada cop més gent fa pagaments amb el mòbil o amb el rellotge intel·ligent, si no hi ha un servei adequat, ens resta. Ens preocupa bastant», subratlla Dani Espinal.

A la vegada, aquest estiu, alguns sectors dels comerços del municipi també «s’han trobat amb dificultats». És el cas dels serveis, s’han vist afectats per la manca de subministraments de materials. «Des de fa un temps, el servei de peces i recanvis és regular i s’ha encarit molt. Per això, tot i que han tingut un bon volum de feina, potser els guanys no han estat els que haurien estat en una situació normal», detalla Espinal. Alhora, el sector de la restauració també ha patit un entrebanc: la falta de treballadors, «un problema generalitzat». «Ha costat trobar personal i després sobretot per allotjar-los. Hi ha poca oferta per llogar pisos i és una qüestió preocupant», diu Espinal.

Actualment, els botiguers de l’Escala es preparen per afrontar la temporada de tardor, que si bé serà més «fluixa», es preveu positiva. «Ara encara tenim una bona ocupació. L’avançament de l’inici de les escoles ens preocupava, però la veritat és que a hores d’ara encara hi ha força turisme. Si tot continua com els darrers anys, el setembre i l’octubre, si el temps acompanya, seran bons mesos», conclou Espinal.