El Govern només va executar un 18% del pressupost per a Rodalies a Girona el 2021

El Govern estatal només va executar, durant el 2021, un 18% del pressupost destinat a la xarxa de Rodalies a Girona. Així consta en les dades que el Ministeri de Transports ha facilitat al diputat gironí al Congrés Sergi Miquel, segons les quals al llarg de l’any passat només es van executar onze dels gairebé 62 milions d’euros que hi havia pressupostats per aquest servei a les comarques gironines. Miquel assegura que aquestes xifres no el sorprenen, ja que problemes com els que va tenir la xarxa de Rodalies fa uns dies, quan un problema informàtic d’Adif va deixar tota la xarxa sense servei en hora punta, es deriven precisament «de la falta de finançament i manteniment» per part de l’administrador d’infraestructures.

En la resposta escrita que el Ministeri ha donat a Miquel, assenyala que «la tendència de l’esforç inversor d’Adif a Catalunya es troba en creixement al llarg dels últims anys». En aquest sentit, l’executiu espanyol assegura que la inversió d’Adif a Catalunya va ser la tercera més elevada de totes les comunitats autònomes al llarg de l’any passat, i que, en el que portem de 2022, Catalunya és la zona que ha rebut un major volum d’inversió. També afegeix que, des del juny de 2018, Catalunya ha estat la comunitat amb un major volum de licitació, amb prop de 2.000 milions d’euros de contractes licitats. Finalment, assenyala que Adif ha executat més d’un 30% del pressupost consignat per al període 2020-2025 en el marc del Pla de Rodalies 2020-2030. Per tot plegat, considera que «el compromís d’ADIF amb la millora i modernització de la xarxa convencional i el desenvolupament de la xarxa d’alta velocitat a Catalunya és inqüestionable».

A la pràctica, però, les pròpies xifres del Ministeri ho desmenteixen, almenys pel que fa a les comarques gironines. En el document facilitat a Miquel hi consten dues partides destinades a Rodalies a les comarques gironines per a l’any 2021, ambdues a càrrec d’Adif: per una banda, 36,12 milions d’euros per a «Rodalies Catalunya-Girona», dels quals només se’n van executar 9,7. D’altra banda, hi havia pressupostats també 25,7 milions d’euros per a una partida anomenada «Rodalies i mobilitat urbana-Girona», dels quals només 1,8 consten com a executats. En total, doncs, una inversió prevista als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any passat de 61,8 milions d’euros, dels quals només van acabar execuntant-se’n poc més d’onze milions.

«L’etern reclam»

Per a Miquel, les dades no són sorprenents, ja que la falta d’inversions en Rodalies és «l’etern reclam». «Aquests dies s’ha vist: la caiguda de la xarxa ferroviària la setmana passada va ser per un problema de falta de finançament i manteniment», adverteix Miquel. I és que el divendres 9 de setembre, a primera hora del matí, un problema informàtic d’Adif va aturar tota la xarxa de Rodalies en plena hora punta, de manera que milers de persones es van quedar sense poder desplaçar-se. Tot i que el problema es va resoldre al cap d’unes hores, els retards es van allargar al llarg de tot el dia.

Per tot plegat, Miquel creu que la falta d’inversió a Rodalies «no és un problema nou». «Seguim demanant que es compleixi amb la inversió prevista, perquè sinó no hi haurà manera de tenir un servei de qualitat», alerta el diputat gironí. Especialment, indica, en aquests moments que des de les institucions s’està demanant a la ciutadania que circuli menys amb cotxe, però no s’ofereix un transport públic de qualitat com a alternativa. «Si no pots garantir que la gent arribi a temps a la feina, no deixarà d’agafar el cotxe», adverteix Miquel.

Més enllà de la xarxa de Rodalies, les dades del Ministeri també aporten el detall d’altres inversions d’Adif a les comarques gironines. D’aquesta manera, consten fins a 47 milions d’euros invertits en concepte d’«inversió en línies d’explotació», malgrat que el pressupost inicial era inferior, d’onze milions d’euros. També s’han invertit 143.000 euros en concepte de «millores a les estacions en explotació» de la província; prop de 10.000 euros en actuacions en estacions, malgrat que la previsió inicial era que fossin 66.000; i uns 16.000 en concepte d’«Altres-Patrimoni i Urbanisme».

En canvi, en altres partides, malgrat tenir un pressupost assignat, la columna on apareix la quantitat executada hi queda en blanc. És el cas, per exemple del projecte de millora d’accessibilitat a l’estació de Camallera, per als quals apareixen 100.000 euros al pressupost, l’adequació de les línies R2, R3, R11 i RG1 -que són les que passen per les comarques gironines-, al qual s’havien de destinar tres milions d’euros, o la millora del tram Ripoll-Puigcerdà de l’R3, a la qual s’havia de destinar un milió d’euros.

El Pla de Rodalies a Catalunya per als anys 2020-2030, que el Ministeri va presentar ara fa dos anys a Barcelona, inclou, a les comarques gironines, la voluntat de reforçar l’R1 -la que uneix les províncies de Girona i Barcelona a través de la línia de la costa- amb més places i freqüències, així com un nou ramal a la línia de Puigcerdà i la millora de l’estació de la capital cerdana.