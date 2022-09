S’acaben les obres del macrocomplex logístic d’Amazon a l’Alt Empordà

La constructora Sacyr ja ha enllestit les obres de la nova planta logística robòtica que Amazon tindrà a Logis Empordà, al Far d’Empordà. De moment, la multinacional del comerç en línia manté la incògnita sobre la data de posada en funcionament de la plataforma logística.

El complex ha estat desenvolupat per Eurofund Logistic Capital Partners per encàrrec d’Amazon. Amb una superfície de 168.000 metres quadrats, segons Eurofund serà un dels centres de referència per a la multinacional del comerç electrònic a Espanya i un dels més avançats.

Aquest estiu va inaugurar un complex logístic a Onda (Castelló), un projecte que havia anunciat al mateix temps que al del Logis Empordà. De fet, el centre castellonenc disposa d’unes dimensions similars a les d’El Far: compta amb més de 130.000 metres quadrats d’emmagatzamatge i donarà feina a uns 500 treballadors quan operi al 100% de la seva capacitat.

En l’actualitat, Amazon disposa de més de 30 centres repartits per tot Espanya. Malgrat les noves obertures a Castelló i l’Empordà, aquest estiu també ha trascendit que ha frenat algunes inversions, entre elles unes instal·lacions a Celrà a l’antiga planta de Tubos de Celrà.

Amazon va anunciar al juny que tancaraia l’any amb 20.000 empleats fixos a Espanya, 2.000 més que l’any anterior. I per a l’any 2025 espera arribar als 25.000 empleats permanents.