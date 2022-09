L’auditori del Museu de l’Empordà va acollir, dijous, una taula rodona vinculada a l’exposició Made in Figueres, moderada per Marta Arranz amb la participació de Marc Barceló (Volta Motorbikes), Josep Rubau (Red Shark Bikes) i Ricard Sayeras (Olympia). Els ponents van posar el contingut de la mostra, que relata el passat industrial de la ciutat vinculat a la fabricació de bicicletes i motocicletes, com a exemple a seguir en el futur, fomentant la petita indústria.

Els tres convidats van incidir en la formació com a eina fonamental per repetir situacions com la que explica l’exposició. També van exposar que amb la reindustrialització d’Europa, la comarca té una oportunitat de recuperar la indústria, amb una oferta de sòl industrial que no malmeti el territori. «A l’Empordà s’ha de fomentar la petita indústria», van dir, afegint que aquesta indústria ha de ser capaç de «fer xarxa» amb la resta de sectors de negoci de la comarca. Es va fer esment al creixement d’empreses vinculades al coneixement que va tenir l’Alt Empordà el 2020, molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Pel que fa a la formació professional, els ponents van destacar que el model actual «està obsolet» i van apostar per un model més atractiu per als joves i que sàpiga treure les potencialitats de cada alumne.