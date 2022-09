L'estació de trens de Camallera és una de les 29 estacions de tot l'Estat que disposarà d'un nou sistema de recàrrega de vehicles elèctrics. Adif avança en la seva estratègia de mobilitat sostenible obrint les seves estacions a la recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, a través d'una fórmula innovadora, la captació d'energia verda de les seves catenàries.

Aprofitant la capil·laritat de la seva xarxa, l'entitat llança una licitació per a posar a la disposició de promotors espais en, de moment, 29 estacions en un total de 15 províncies espanyoles per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida, alimentats per l'electricitat neta, amb Garantia d'Origen (GdO), que circula per la línia aèria de contacte (catenària) o és generada per la frenada dels trens.

De les 29 estacions, cinc d'elles situades a Catalunya, concretament a Camallera, Bordils-Juià, l'Hospitalet de l'Infant, Reus i Torredembarra.

Amb aquest projecte, Adif i Adif AV aposten pel desenvolupament de l'electromovilitat a Espanya, contribuint amb més de 9.700 km de línies electrificades i la seva xarxa d'estacions de viatgers al desplegament de la mobilitat sostenible en l'àmbit interurbà. Així, el radi d'acció del vehicle elèctric podrà estendre's més enllà de les àrees metropolitanes ja que molts dels espais estan situats en poblacions de grandària mitjana o en províncies de l'anomenada Espanya buidada.

Solució innovadora amb molt R+D+i propi

El nou sistema permet la captació d'energia verda del sistema elèctric ferroviari en alta tensió (AT) i la seva transformació a baixa tensió (BT) per a ús públic, sense afectació al trànsit ferroviari.

La solució respon a diferents projectes de R+D+i empresos per Adif, que té registrada una patent sobre el procediment de control del sistema i càrrega de bateries des del sistema elèctric ferroviari.

Desplegament de ferrolineres

La licitació s'emmarca en el procés que es manté obert per a realitzar el desplegament de ferrolineres al llarg de la xarxa ferroviària i és fruit de les manifestacions d'interès realitzades per empreses per a la implantació d'aquestes instal·lacions de recàrrega ràpida.

En el marc d'aquest procediment, Adif realitza una anàlisi en el qual verifica que la ubicació sol·licitada compleix els requisits per a realitzar la implantació i, a més, efectua l'estudi de viabilitat tècnica, amb una estimació dels costos. Aquesta fase es completa amb el llançament de licitacions per a l'arrendament d'espais per a efectuar el desplegament i la comercialització de punts de recàrrega.

Adif i Adif AV actuen com a gestors del sòl -els espais per a la implantació dels punts de recàrrega ràpida en les estacions- amb línies electrificades a 3 kV CC o 25 kV CA. Com a gestor de l'escomesa, proporciona el punt de connexió en alta tensió, amb les opcions tècniques de connexió a la catenària, a la subestació elèctrica o al centre de transformació.

Estratègia per a liderar la mobilitat sostenible

La implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics s'emmarca en el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic d'Adif i Adif AV 2018-2030, que contempla el foment de la mobilitat sostenible i l'electromovilitat com a eina per a complir amb els objectius de descarbonització de l'activitat econòmica.

En aquest marc d'acció, i amb l'objectiu de liderar la mobilitat de futur, Adif ha dissenyat àrees de mobilitat sostenible en les seves estacions per a vehicles zero emissions i per a promoure l'ús de vehicles compartits, entre altres maneres de transport net.

Així mateix, dotarà a les estacions de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sobre la base d'energia renovable generada pels projectes fotovoltaics que desenvolupa en les seves instal·lacions. A més, es facilitarà el repartiment de paqueteria última milla i dimensionarà els hubs logístics.