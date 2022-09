Des de fa 25 anys, la Fundació Universitat de Girona promou i gestiona una extensa oferta de programes de la UdG; més de 40.000 professionals han cursat algun dels seus màsters o postgraus, en els diferents àmbits de coneixement que proposa. Compta amb més de 200 formacions anuals que s’adapten en cada ocasió a la modalitat més adient: virtual a través de videoconferència, presencial, híbrida, etc. Quaranta-quatre d’elles són d’àmbit internacional.

El seu eslògan és Et preparem per a la cursa de la teva vida fent un paral·lelisme entre l’estudiant que es prepara per al seu futur i l’atleta que es prepara per a la cursa. Hi ha formacions que han canviat vides, com per exemple el cas d’una exalumna del Màster en Primatologia (que ofereix pràctiques als 4 continents on hi ha primats en estat silvestre). Gràcies a aquestes pràctiques, aquesta alumna, que en començar el màster desconeixia la seva passió pels primats, actualment és la directora executiva de Zambia Primate Project, liderant un projecte que es dedica a localitzar, rescatar, rehabilitar i, finalment, alliberar primats del tràfic il·legal. Ara ella salva vides.

En aquest curs que comença, destaquen els postgraus d’Urbanisme i Territori; Especialització en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials; Gòspel Sistèmic, un Recurs Musical d’Intervenció Social i Creixement Personal; Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació, i els màsters d’Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític; Degree in Visual Tools to Empower Citizens; Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) i Direcció Avançada de Plantes Industrials.

Com a novetat, enguany, la Fundació UdG ofereix un ventall de formacions sense cost per als alumnes, ja que estan subvencionades al 100% per fons europeus. Fins a finals del mes d’octubre, imparteix cursos en l’àmbit de la infermeria, i d’altres de matèries tan diverses com Community Manager, Disseny Industrial, Posicionament web SEO/SEM o Com Fer un Projecte d’Edificació amb REVIT: Entorn BIM. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19.

Trobareu tota l’oferta actualitzada a www.fundacioudg.org.