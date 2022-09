Els tercers pressupostos participatius vilafantencs continuen en marxa, i aquest mes de setembre finalitza la segona fase. Després d’haver recollit una setantena de propostes –electrònicament i presencialment– entre els mesos de maig i juny, actualment els tècnics de l’Ajuntament estan valorant i determinant quins compleixen els requisits establerts, i també s’està avaluant si són viables. «S’està fent una quantificació exacta de cada proposta, de si són competència municipal, etcètera, i a partir d’aquí es fa un triatge», explica l’alcaldessa del municipi, Consol Cantenys.

En aquest sentit, des del consistori es posa èmfasi al fet que aquesta edició «hi ha propostes molt interessants i hi ha hagut molt bona participació». «De fet, alguns projectes presentats són petits, però poden ser l’inici d’una gran línia de treball», admet Consol Cantenys. I és que entre les moltes propostes presentades, destaquen l’adequació de l’àrea de la guingueta del parc de les Mèlies, el reforçament de la vigilància diürna i nocturna al municipi, la construcció d’un pumptrack (un circuit per a bicicletes i monopatins), la instal·lació de contenidors soterrats, o la creació d’un espai de coworking a Palol Sabaldòria, entre altres.

Alhora, des de l’Ajuntament de Vilafant es valora molt satisfactòriament el funcionament dels pressupostos participatius del període 2022-2023, ja que «s’ha fet un pas endavant», sobretot de la mà dels dos tallers que s’han desenvolupat al maig i al juny, i que han comptat amb la participació directa dels vilafantencs. «Ha estat molt interessant. Els tallers i la comissió de seguiment del grup motor han funcionat excel·lentment i han vetllat perquè totes les propostes tinguessin un fil conductor, que era el d’aportar beneficis a la comunitat i al municipi», subratlla Cantenys.

De fet, en aquesta línia, amb un import de 100.000 euros, els pressupostos participatius 2022-2023 tenen com a objectiu determinar les mancances i necessitats de Vilafant a través de la veu dels convilatans. És per això que aquest any s’han identificat un total de nou reptes d’actualitat del municipi, com són «gaudir de la natura amb equilibri amb l’activitat humana», «valorar i fomentar els productes locals», o «fer un Vilafant més sostenible», entre altres.

Un cop valorades les accions més factibles, donarà el tret de sortida de la tercera fase dels pressupostos participatius, la de priorització. En concret, per fer-ho es durà a terme un taller obert a tots els veïns de la població que se celebrarà el 23 de setembre, a dos quarts de set de la tarda, al Casal de la gent gran del nucli antic. Finalment, al novembre es decidirà per votació quines són les propostes es duran a terme durant l’any 2023.