L’entitat ADRINOC, en col·laboració amb el Consorci Salines-Bassegoda, organitza una nova sessió informativa sobre la convocatòria d’ajuts Leader 2022. Aquesta té lloc aquest dimarts, 6 de setembre, a les 20 hores, al Centre Cívic de Navata. El passat 15 de juliol es va publicar la vuitena i última convocatòria d’ajuts Leader per al període PDR 2014-2022, amb una dotació prevista per a les empreses i persones emprenedores d’aquest territori de 668.642 euros. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de setembre.