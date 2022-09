Renfe ha llançat la seva nova plataforma de Mobilitat com a Servei (MaaS, per les seves sigles en anglès) sota el nom comercial de ‘doco’, en la qual integrarà en una única plataforma tot el transport públic urbà i interurbà i serveis privats i compartits de transport.

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha anunciat aquest dimarts el nom i el llançament de la marca, així com del blog, web i canals de xarxes socials propis, del projecte conegut fins ara com a «Renfe as a Service» (RaaS).

Amb ‘doco’, Renfe es converteix en la primera empresa pública gestora de serveis de mobilitat ‘porta a porta’, ja que aquesta plataforma permet planificar, reservar i, mitjançant un pagament únic, disfrutar de tots els seus serveis.

🚨 El proyecto RaaS ya tiene nombre: dōcō.@docomobility es una app que combina 🚄 🛵 🚕 🛴 para que viajes de la forma más rápida, económica y sostenible. Muévete sin líos y llega #dondequierascomoquieras.



Apúntate para probarla antes que nadie 👉 https://t.co/FmrtaL38ka pic.twitter.com/zPvgS9py6i — Renfe (@Renfe) 6 de septiembre de 2022

«Una plataforma oberta, inclusiva i integradora de les diferents operadores del nou ecosistema de la mobilitat la implantació gradual de la qual facilitarà a totes les persones els seus moviments en qualsevol entorn del territori nacional», ha assenyalat Táboas.

El nom de ‘doco’ prové de la unió de les primeres dues síl·labes de les paraules ‘¿on?’ i ‘¿com?’ en castellà i evoca la idea d’oferir múltiples opcions a totes les persones. El logotip es basa en formes geomètriques simples i manté els signes d’accentuació, cosa que dona personalitat a tot el seu ecosistema gràfic.

Les millors rutes i combinacions

Els usuaris necessitaran registrar-s’hi i introduir les seves preferències a l’hora de moure’s. A l’hora de reservar qualsevol viatge, ‘doco’ oferirà les millors rutes i combinació de modes de transport per arribar a destí, i es podrà escollir entre les més ràpides, les més econòmiques i les més sostenibles.

La nova eina compta amb la seva pròpia pàgina web, ‘docomobility.com’, blog i xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Youtube). Actualment, ‘doco’ es troba en una fase inicial de captació d’’early adopters’, que seran les primeres persones a poder utilitzar l’aplicació que es llançarà de manera gradual.

Està previst que, en les pròximes setmanes, l’aplicació desenvolupada per Renfe, juntament amb els seus socis tecnològics NTT DATA i Siemens Mobility, pugui ser utilitzada per totes les persones que vulguin amb el llançament massiu.

En les seves previsions inicials, Renfe assenyalava entre els objectius atraure amb aquesta aplicació un mínim de 650.000 nous viatgers durant 5 anys, que es traduiran en uns ingressos addicionals de fins a 156 milions d’euros.