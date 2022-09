El Departament de Drets Socials, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d’euros a la millora dels barris de 38 municipis de Catalunya. El nou programa de Barris, finançat amb fons europeus Next Generation, permetrà rehabilitar 7.994 habitatges de 100 barris, en base a criteris d’eficiència energètica. A banda, aquestes obres permetran portar a terme actuacions per millorar l’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensor. També es realitzaran actuacions d’urbanització o millora de l’entorn, com noves infraestructures de sanejament i millora de les zones verdes o comunitàries. Les subvencions podran arribar al 100% del cost total en els casos de famílies més vulnerables.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha comunicat que Figueres és un dels municipis que podran optar a les subvencions del programa Barris, amb una inversió de 4 milions d'euros. A banda de la capital altempordanesa, a la demarcació de Girona en total hi haurà una dotació per valor de més de 18 milions d’euros en 10 municipis (Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Olot, Salt, Caldes de Malavella, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí). S’espera que es puguin rehabilitar 1.414 habitatges amb una dotació de 18,24 milions d’euros. Les actuacions subvencionables són la rehabilitació d’edificis (sempre que es redueixi el consum d’energia no renovable, així com la demanda en calefacció i refrigeració); actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i comunitàries; i la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions programades. El percentatge subvencionable de la inversió anirà lligat a l’estalvi energètic aconseguit. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30% s’atorgarà un 40% de subvenció (màxim 8.100 euros/habitatge); quan la reducció del consum sigui igual o superior al 45% s’atorgarà el 65% de la subvenció (màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan la reducció del consum sigui igual o superior al 60% s’atorgarà un 80% de subvenció (màxim de 21.400 euros/habitatge). En el cas de persones vulnerables, la subvenció podrà arribar al 100%. D’aquí a uns mesos, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya iniciarà la segona fase del programa amb la publicació d’una convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments i a les comunitats de propietaris dels barris seleccionats per a que puguin presentar els projectes d’actuacions i obres concretes.