Aposta d’Iberdrola per Austràlia. L’elèctrica s’ha compromès a invertir entre 2.000 i 3.000 milions d’euros a Austràlia per potenciar el canvi cap a les energies renovables al país, segons ha informat la companyia aquest dilluns. Les inversions estaran vinculades a nous projectes com el parc solar d’Avonlie, al sud-oest de Nova Gal·les del Sud, el parc eòlic de Flyers Creek, al centre de Nova Gal·les del Sud, i el complex d’energia renovable de Port Augusta, a Austràlia Meridional, el parc híbrid solar i eòlic més gran de l’hemisferi sud.

L’anunci ha tingut lloc en el marc del viatge a Austràlia del president de la companyia, Ignacio Sánchez Galán, que mantindrà trobades amb diversos líders en política energètica i visitarà alguns dels projectes renovables que l’empresa està portant a terme a la regió. «Amb aquestes inversions, Austràlia es consolida com un dels mercats clau per a Iberdrola. Els abundants recursos eòlics i solars del país, així com el ritme de desenvolupament tecnològic, col·loquen aquesta regió en una posició privilegiada. Liderarem i accelerarem la seva transició a una economia amb l’energia verda com a epicentre, amb l’objectiu d’elevar l’electricitat generada amb renovables, que ara representa al voltant d’un terç de la generació,» ha assegurat Galán. El president d’Iberdrola s’ha entrevistat amb el primer ministre de l’estat de Victòria, Daniel Andrews, així com amb la ministra d’Energia, Medi Ambient, Acció Climàtica i Vivendes Solars, Lilly D’Ambrosio, i també ha tingut una trobada amb els empleats de l’oficina de Melbourne.

En un comunicat, Iberdrola valora Austràlia com un mercat en creixement en matèria d’energia renovable i ha destacat que es tracta d’un país que està experimentant una «profunda transformació», per passar d’un sistema centralitzat de generació basat en grans instal·lacions de combustibles fòssils (carbó i gas) a un altre de generació distribuïda, fonamentalment amb energia eòlica i solar. «A l’enorme cartera de projectes d’energies renovables i d’emmagatzematge s’hi afegeix la forta demanda residencial de tecnologia solar i de bateries. Les principals palanques per garantir un creixement fort i continuat de la capacitat renovable són l’actualització de la xarxa de transmissió i distribució i la reducció del cost de les tecnologies d’emmagatzematge», destaca l’energètica.

En aquesta línia, la companyia també ressalta que a Austràlia estan sorgint oportunitats per a l’economia a mesura que el país «abraça nous sectors» com l’hidrogen verd, l’amoníac i els materials verds, així com oportunitats per a la innovació en eòlica marina i emmagatzematge.

Iberdrola ha apostat pel mercat energètic australià des del 2020 amb l’adquisició d’Infigen Energy, la principal empresa d’energia renovable d’Austràlia. A més, en els últims mesos ha adquirit els drets del parc eòlic més gran del món a Mount James, amb 1.000 megawatts (MW), la central fotovoltaica Broadsound, de 360 megawatts, i ha invertit en un negoci de solucions intel·ligents, Autonomous Energy, que ofereix productes energètics a mida per a empreses comercials i industrials. «Amb aquestes inversions, Iberdrola compta amb una cartera madura de més de dos gigawatts de projectes en desenvolupament que facilitaran la consolidació de les energies renovables com a principal vector de la transició energètica», ha remarcat l’empresa.

Fins ara, Iberdrola ha instal·lat 1.062 MW renovables (eòlica, solar i bateries) a Austràlia i hi està construint dues noves instal·lacions amb una capacitat conjunta de 391 MW, que està previst que es posin en marxa el 2023.