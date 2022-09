La Conselleria de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha publicat la segona convocatòria de subvencions a l'emprenedoria femenina en el sector digital, amb un pressupost d'un milió d'euros, el doble que en la primera convocatòria.

A partir d'aquest dimarts i fins al 5 d'octubre es podran presentar les sol·licituds per demanar l'ajut, dins el pla DonaTIC, i amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria digital femenina com un "instrument clau" per augmentar la presència i lideratge de dones en aquest àmbit, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.

La quantia de l'ajut per empresa és la mateixa que durant la primera convocatòria: un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000, que s'atorgaran fins a esgotar el pressupost total d'un milió d'euros.

Els criteris per determinar la quantia de les subvencions són la puntuació obtinguda en la memòria sobre la base dels criteris de valoració, el cost del projecte i altres ajuts rebuts i disponibilitats pressupostàries.

L'equip fundador haurà de comptar com a mínim amb una dona i estar "compromès amb el creixement de l'empresa", mentre que la companyia haurà de ser de base tecnològica amb creixement potencial i comptar amb més d'un any de vida i menys de cinc, entre altres requisits.