Alemanya deixarà en situació de «reserva» fins a l’abril del 2023 dues de les tres últimes centrals nuclears del país, que d’acord amb el calendari de l’apagada nuclear haurien de quedar desconnectades a finals d’aquest any. Aquestes són les conclusions de l’anomenat «test de resistència» sobre la situació energètica del país que va presentar el ministre d’Economia i Protecció del Clima, el verd Robert Habeck, amb rang de vicecanceller en el tripartit entre socialdemòcrates, ecologistes i liberals d’Olaf Scholz.

D’acord amb els seus plans, seran les plantes d’Isar 2, a Baviera, i Neckanwestheim, a Baden-Württemberg (els dos «Lands» al sud del país), les que seguiran en aquesta situació durant quatre mesos més del previst, mentre que la d’Emsland, a la Baixa Saxònia (centre), es desconnectarà aquest any.

Això suposa una nova modificació en els plans d’abandonament d’aquesta font d’energia, impulsat primer pel canceller socialdemòcrata Gerhard Schröder el 2000, amb els Verds com a aliats, i recuperat el 2011 per la conservadora Angela Merkel, arran de la catàstrofe de la central japonesa de Fukushima.

Scholz havia deixat oberta fa unes setmanes la possibilitat de prolongar l’existència de les tres últimes plantes en funció dels resultats d’aquestes proves i una vegada avaluada la situació energètica del país. «Els resultats del test de resistència apunten que, en cas d’una situació d’emergència a l’hivern del 2022/23, és convenient mantenir en reserva aquestes dues plantes del sud del país», va afirmar Habeck al presentar les conclusions.

El ministre d’Economia i Protecció del Clima va considerar, a més, que aquesta situació no es prolongarà més enllà d’aquells quatre mesos, ja que la «situació energètica» serà «molt diferent» de cara al següent hivern. «No ens apartem de la línia de l’abandonament de l’energia nuclear, tal com està regulada», va assegurar Habeck, que va posar èmfasi que aquestes plantes quedaran en situació de «reserva».

La coalició de Govern alemany ha mantingut posicions divergents sobre l’abandonament puntual de l’energia nuclear. Mentre els socialdemòcrates de Scholz es mostraven partidaris d’una prolongació limitada a uns mesos, els seus socis liberals apostaven per mantenir-los connectats almenys fins al 2024 o fins i tot de reactivar algunes plantes que havien quedat desconnectades l’any passat.

Els Verds, un partit per al qual l’adeu a l’energia nuclear forma part de les seves essències fundacionals, rebutjaven que fos necessari modificar el pla per a l’apagada definitiva, ja que les tres plantes en actiu proporcionen a penes un 6% del total del consum energètic. Tanmateix, part del partit ecologista no ho descartava ja completament enmig de la inseguretat derivada de la reducció dels subministraments de gas rus.

Alemanya ha aconseguit rebaixar la seva dependència energètica de Rússia des de l’inici de la invasió d’Ucraïna. Si al febrer un 55% del total d’importacions de gas procedien d’aquest país, ara el percentatge va baixar el 9%, després de substituir-se per enviaments de Noruega i els Països Baixos. Els dipòsits de gas es troben actualment en un 85% de la seva capacitat, un nivell, que esperava assolir-se a l’octubre mentre que per al novembre s’aspira a aconseguir el 95%, considerat necessari per garantir els subministraments de tot l’hivern.