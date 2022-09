L'atur a les comarques gironines ha tornat a pujar durant el mes d'agost, sumant 1.188 persones més sense feina (un 3,83%) que el mes de juliol. El nombre d'aturats a la demarcació és de 32.201 persones, la gran majoria d'elles (22.571) provenen del sector serveis. De fet, dels 1.188 aturats nous de l'agost, 1.062 són d'aquest sector. Malgrat tot, la comparativa amb l'any anterior té un resultat positiu, ja que hi ha un 9,75% menys de persones aturades que just ara fa un any. Pel que fa a la contractació, a la demarcació de Girona s'han signat 22.195 documents, un 30,72% menys que el mes passat i un 4,98% menys que ara fa un any. Del total de contractes, més de la meitat són temporals (11.824) davant dels 10.371 indefinits.

Catalunya tanca l’agost amb 9.500 aturats més, però millor que abans de la covid El mes d'agost s'ha saldat amb 1.188 persones més a l'atur a la demarcació de Girona que el mes anterior. Això fa que les dades arribin als 32.201 aturats, un 3,83% més dels que hi havia durant el juliol. Si bé al juliol ja va créixer un 1,2%, ara aquest agost la pujada s'ha incrementat arribant al 3,83%. La majoria dels aturats venen del sector serveis (1.062), tot i que la construcció ha sumar 148 persones i la indústria 88. Per contra, en l'agricultura s'ha contractat 67 persones a causa de la temporada de recollida de fruita i raïm. També hi ha 44 persones menys sense una feina prèvia. Tot i així, la comparativa de la demarcació amb l'agost del 2021 és satisfactòria. Ara fa un any hi havia 3.475 persones més sense feina a les comarques gironines (un 9,75% més). Dins dels 32.201 aturats, destaquen els 22.571 que provenen del sector serveis. De fet, la potència turística de la demarcació i la temporalitat que hi ha en el sector es trasllada amb aquestes xifres. En segon lloc, hi ha 3.518 persones sense feina del sector de la indústria i 3.148 de la construcció. En l'àmbit de l'agricultura n'hi ha 815. Menys contractes Pel que fa en la contractació, durant el mes d'agost s'han signat menys contractes que el mes anterior. Segons les dades que ofereix el Ministeri de Treball i Economia Social a la demarcació s'han fet 22.195 contractes, 9.872 menys que el juliol. Això representa una davallada mensual del 30,72%. La comparativa respecte l'any passat tampoc és positiva en el nombre de contractes signats, ja que el 2021 es van fer un 4,98% més de contractes. De tots els documents signats a la demarcació durant l'agost, més de la meitat eren temporals (11.824). Es tracta d'un 14,37% menys dels que hi havia al juliol (1.984). Tot i així, la diferència amb l'agost del 2021 és important a causa de la reforma laboral. L'any passat hi havia un 42,13% més de contractes temporals. Pel que fa als indefinits, el nombre de contractes ha caigut encara de forma més pronunciada respecte al juliol. Fa un mes es van signar 18.259 contractes, un 43,2% més que aquest agost (7.888). Baixa l'afiliació Una altra dada negativa d'aquest mes d'agost és que han baixat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. El mes s'ha tancat amb 367.726 afiliats, 4.000 menys que el mes de juliol (-1,08%). Per contra, la xifra és un 4,72% superior a la de l'agost del 2021, quan hi havia 16.588 afiliats menys a la Seguretat Social.