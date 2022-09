Xafogor de dia i ambient musical relaxat de nit. Platges plenes i concerts pletòrics derivats de festivals ben organitzats i amb un cartell atractiu. Restaurants amb alta ocupació i allotjaments penjant el cartell de complet. Aquest seria un resum ràpid de com ha anat la temporada d’estiu d’enguany a l’Escala. «Vam venir el primer any de pandèmia, no ens havíem estat mai més d’un dia a l’Escala, però aquelles vacances de quatre dies ens van marcar. Vam tornar l’any passat i hem repetit aquest any, perquè aquí tenim l’ambient familiar que ens agrada», diu Roser Talavera, una veïna de Badalona que ha passat les seves vacances en un apartament de la vila amb vistes al mar. Treballadora de banca, ha fet estada a l’Escala amb la seva parella i els seus dos fills de 8 i 13 anys. «Per a ells, aquestes platges són un somni i, com que els agrada molt anar amb bici, hem fet moltes excursions pels diferents camins», afegeix des de la platja de les Barques.

Fent el badoc i parlant amb comerciants i restauradors, el balanç d’aquesta temporada es tenyeix de positivisme. La tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja considera que «podem parlar d’una temporada positiva, fins ara. Esperem que s’allargui fins a l’octubre. Ha estat un bon estiu, sense incidències remarcables. Hem pogut gaudir del retorn dels clients que havíem trobat a faltar aquests dos darrers anys, alemanys, dels Països Baixos, belgues... Turisme i comerç han tingut feina i això és bo per a tothom».