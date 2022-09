El 8 de setembre, dijous, serà festiu al Principat d’Astúries i a Extremadura, comunitats que es troben amb un dia no feiner just a la tornada de l’estiu, quan molts encara no han tingut temps d’aterrar després de les vacances d'estiu.

També a l’illa de Gran Canària serà festiu aquell mateix dia. Astúries celebra el dia 8 el seu dia regional amb motiu de la festivitat de la Virgen de Covadonga, la seva patrona. De la mateixa manera, aquesta data marca també el dia regional d’Extremadura, on en canvi el que se celebra és el dia de Nostra Senyora de Guadalupe. Al seu torn, una altra verge, la Verge del Pi, patrona de la Diòcesi de les Canàries i patrona específica de l’illa de Gran Canària –juntament amb Santa Anna i Sant Pere de Verona– és la responsable que el pròxim dijous sigui dia festiu a l’illa esmentada.