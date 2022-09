CaixaBank ha formalitzat durant el primer semestre de l'exercici préstecs hipotecaris per un valor de 13,8 milions d'euros, 7 milions més respecte al mateix període de l’any anterior, la qual cosa suposa un creixement del 125%.

Aquesta xifra contrasta amb el capital prestat als clients per a l'adquisició d'habitatges durant el primer semestre de l'any 2021, quan va assolir els 6 milions d'euros. Aquest creixement és conseqüència de les positives dinàmiques comercials registrades en aquest període.

CaixaBank vol mantenir el seu lideratge en hipoteques al mercat espanyol, on compta amb una quota de mercat del 26,2%. Per a això, disposa de CasaFàcil com a producte de referència, dissenyat per cobrir totes les necessitats de les persones que decideixen comprar casa seva, ja que no aplica comissions d'obertura ni d'estudi de l'operació, assumeix totes les despeses relacionades amb el tràmit de la hipoteca (nota del registre, taxació, etc.), i permet realitzar la major part dels tràmits per canals digitals.

En paral·lel, des d'aquest mes de gener, l'entitat compta amb 'MyHome', un complet paquet de solucions per a la llar, que agrupa des de finançament per a l'adquisició de l'habitatge, fins a productes d'equipament, assegurances i alarmes, passant per crèdits per a reformes o per a l'adquisició d'equipament de nova generació que permeti millorar l'eficiència energètica.

'MyHome' és una oferta híbrida de productes i serveis dissenyada com un ecosistema de solucions 360º que busca respondre a les noves necessitats dels clients, que, arran de la pandèmia, han canviat els seus hàbits de consum i treball donant més rellevància al benestar a la seva llar.

A més, el 'Préstec MyHome' ofereix finançament de projectes de millora de la llar, equipament domèstic i automòbil, amb quanties a partir de 10.000 euros i un termini de devolució de fins a 96 mesos. Es tracta d'un crèdit de fàcil tramitació i sense comissió d'obertura ni de cancel·lació, que es pot contractar tant a través de la banca digital com de la xarxa d'oficines (amb l'opció de dos mesos de carència de capital).