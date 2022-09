Arrencada de setembre en plena debacle. L’Ibex 35 ha estrenat el novè mes de l’any amb una caiguda de l’1,02% i això l’ha portat a situar-se als 7.802,8 enters al tancament de la sessió i a encadenar la seva dotzena sessió en vermell, és a dir, la pitjor ratxa de la història.

La sessió ha estat marcada per les notícies procedents de la Xina. D’una banda, ha anunciat el tancament indefinit des d’aquest dijous de la ciutat de Txengdu, amb 21 milions d’habitants, per un nou rebrot de covid-19. De l’altra, el PMI manufacturer ha tornat a caure a l’agost per segon mes consecutiu allà, tornant a la zona de contracció de 49,5 punts. També s’ha publicat aquest mateix índex per a l’eurozona, que mostra que l’activitat del sector va registrar el seu pitjor nivell en més de dos anys.

Aquí a Espanya, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que l’Executiu abaixarà a partir de l’octubre l’IVA del gas del 21% al 5%.

En aquest escenari, el parquet espanyol ha tancat amb gran part dels seus valors en vermell, en què destaquen les caigudes d’ArcelorMittal (-6,13%), Fluidra (-5,27%), Acerinox (-5,08%), Meliá (-4,38%), Amadeus (-4,18%), Indra (-3,51%) i Grifols (-3,49%). Al terreny positiu només s’hi han situat Iberdrola (+1,16%), Acciona Energía (+0,87%), ACS (+0,81%), Telefónica (+0,73%) i Naturgy (+0,25%). La resta de borses europees també han caigut més d’un 1% a la sessió d’aquest dijous.