L’electrificació està comportant canvis importants en els fabricants automobilístics. Alguns d’aquests canvis són estructuralment importants, com la decisió presa per algunes marques, com Ford, de separar els seus negocis de vehicles elèctrics i de vehicles de combustió, per rendibilitzar millor els nous vehicles i optimitzar els costos dedicats als cotxes tradicionals. Sembla que el Grupo Renault serà una altra de les marques que segueixin aquest camí, tot i que el consorci francès encara no ho ha confirmat. No obstant, si es decideix a fer-ho, ja té interessats en comprar part del negoci dels cotxes de combustió, el Grup Geely i una companyia petrolera.

Segons expliquen a Reuters fonts al corrent de la negociació, una de les dificultats en les quals es troba Renault és que un dels seus socis de l’Aliança, Nissan, no estaria interessada a adquirir una participació d’aquesta divisió. La firma del rombe, segons els plans inicials, pretén controlar la majoria de la seva futura divisió d’elèctrics, anomenada «Ampère», però només quedar-se’n una part, de al voltant del 40%, de la de cotxes de combustió. Segons les primeres informacions, el grup Geely en voldria un 40% més i la companyia petrolera, de la qual no ha transcendit el nom, el 20% restant.

Està previst que Renault reveli els seus plans respecte a aquesta divisió dels seus negocis aquesta mateixa tardor, donant més detalls sobre totes les operacions que es derivaran i sobre com quedarà la seva relació amb Nissan i Mitsubishi –els seus socis de l’Aliança–, perquè la primera no tenen cap intenció de participar ni de seguir els passos de Renault en el futur en l’enèsim desacord entre les dues companyies.

Més fons per dedicar a l’electrificació

La lògica que li veu Renault a aquesta operació respon a la necessitat de tenir fons per invertir en la seva electrificació. La seva divisió, i posterior venda de parts de la unitat de combustió, li reportaria ingressos instantanis i li permetria compartir, junt amb els seus nous socis, les inversions necessàries per mantenir els vehicles tradicionals mentre continuïn llançant-se al mercat. Tant el nou capital com l’estalvi en futures inversions serviria per finançar el desplegament elèctric que la marca planeja per al futur.

Segons els seus plans, Renault vol ser una marca 100% elèctrica el 2030 i, mentre els plans de l’Aliança passen per invertir 23.000 milions d’euros fins aquell any, perquè arribin 35 nous models entre les tres marques, la majoria basats en una plataforma comuna, es desconeixen estratègies comunes per després d’aquell any. A l’abril, algunes informacions apuntaven que Renault, que posseeix un 43% de Nissan, podria vendre part d’aquesta participació en la japonesa per pagar la seva electrificació, però no hi ha hagut més moviment en aquesta línia.

Geely, un vell conegut per a Renault

Geely és un dels grups automobilístics més grans del món. Màxim accionista de Mercedes-Benz AG i amo de Volvo Group, Lotus Group i London Electric Vehicle Company, el consorci xinès busca contínuament oportunitats per créixer globalment, un cop assegurat el seu lloc als mercats asiàtics. L’any passat, Geely va vendre més d’1,36 milions de cotxes arreu del món.

En cas de prosperar l’operació després d’una futura divisió dels seus negocis, aquesta seria la segona venda d’actius de Renault a Geely en tot just un any. A principis de maig, el grup xinès es va fer amb el 34,02% de Renault Korea, la divisió sud-coreana de la firma francesa, per 196 milions d’euros. Per a Renault, aquesta maniobra va suposar alleujar el pes d’una unitat de negoci que no ha complert les expectatives del grup a nivell de vendes, mentre que per a Geely suposava l’entrada a Corea del Sud en un moviment estratègic per acostar-se a alguns dels fabricants de bateries més importants: LG Energy Solution, SK Innovation i Samsung SDI.