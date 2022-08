L’agència de viatges ‘online’ Edreams Odigeo va duplicar els ingressos fins als 146 milions d’euros en el primer trimestre fiscal finalitzat al juny després de batre un nou rècord trimestral de reserves. Va registrar 4,4 milions de reserves en el primer trimestre de l’exercici fiscal 2023, la xifra més alta assolida en un sol trimestre i que representa un 50% més de reserves que abans de la pandèmia. La companyia va aconseguir afegir 560.000 nous membres prime en tres mesos. El juliol i l’agost del 2022, les reserves de la companyia van superar en un 38% i un 55% els nivells previs a la pandèmia, respectivament, i el nombre de subscriptors va superar els 3,5 milions a l’agost. El resultat net ajustat va representar en el trimestre acabat al juny una pèrdua d’11,5 milions d’euros (davant els números vermells de 15,5 milions d’euros a l’exercici fiscal del 2022).

La companyia reconeix que el benefici net segueix condicionat encara pel tipus de viatge que reserven els clients, d’un valor, nombre de viatgers i durada menors que abans de la covid. Es pot destacar també en aquest pla l’augment dels costos variables, associat a l’augment de les reserves, així com l’augment dels costos fixos a causa de l’increment de personal del 50%.

Segons l’opinió del conseller delegat d’Edreams, Dana Dunne, la firma es troba ben situada per aconseguir els objectius que s’ha imposat de cara a l’exercici fiscal 2025, arribar a més de 7,25 milions de clients ‘prime’, uns ingressos mitjans per usuari de 80 euros i un ebitda ‘cash’ superior a 180 milions d’euros.

En el trimestre, les pèrdues netes es van reduir en 10 milions d’euros, si bé la firma reconeix que el resultat «segueix condicionat encara pel tipus de viatge que reserven els clients, d’un valor, nombre de viatgers i durada menors que abans de la covid». El pla estratègic d’Edreams es manté, inclòs l’objectiu de reclutar més de 500 nous perfils tècnics per continuar recolzant la transició del negoci cap al model de subscripció.

Amb 247 llocs web i aplicacions a 44 països, en 21 idiomes i operades amb 37 monedes diferents, centralitzades en una única plataforma, Edreams cobreix en aquests moments el 80% del mercat mundial de viatges. Malgrat el conflicte a Ucraïna, l’augment global de la inflació i els recents problemes operatius d’aerolínies i aeroports, la companyia accelera l’activitat i aprofundeix en el model de negoci. Les reserves realitzades des de dispositius mòbils van representar el 53% del total de reserves de vols en el primer trimestre.

La companyia va portar a terme amb èxit l’optimització de la seva estructura de capital el gener del 2022, mitjançant la captació de 75 milions d’euros de capital primari gràcies a la demanda dels inversors, va reduir la mida dels bons preferents existents de 425 milions d’euros a 375 milions d’euros i va refinançar amb èxit tot el seu deute, ampliant el venciment en 5,5 anys, fins al 2027, millorant les condicions contractuals i reduint les despeses d’interessos anuals en 2,5 milions d’euros a l’any. Això ha atorgat a l’empresa estabilitat financera per executar el seu pla de negoci i complir els objectius de l’exercici fiscal 2025.

La plataforma reconeix que «està preparada per a una expansió més gran amb inversions selectives (cosa que alentirà el creixement de l’ebitda a curt termini)». Edreams és l’intermediari més gran en la venda de vols a nivell mundial –excloent-ne la Xina– i una de les empreses més grans de comerç electrònic d’Europa. A través de les seves quatre marques –eDreams, GO Voyages, Opodo i Travellink– i el motor de metacerca Liligo, atén més de 17 milions de clients a 44 països cada any. Treballa amb més de 690 aerolínies i més de 2,1 milions d’hotels. El 2017, la companyia va impulsar el seu servei Prime, el primer producte de subscripció del món dels viatges, que ja ha atret 3.5 milions de membres des del seu llançament.