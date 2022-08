El president de l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) i vicepresident de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha afirmat aquest dimecres que «ara no és el moment» de parlar del salari mínim interprofessional (SMI) i ha advertit al Govern central que els <strong>anuncis sobre la seva pujada</strong> «entorpeixen i retarden» la negociació col·lectiva.

Fernández de Mesa, en declaracions a Radio Intereconomía recollides per Europa Press, ha explicat que anunciar que s’apujarà l’SMI dificulta que es puguin arribar a acords col·lectius, ja que molts negociadors de convenis es queden a l’expectativa. «Lluny d’ajudar, entorpeix», ha denunciat.

En tot cas, ha negat que la negociació col·lectiva estigui evolucionant a un menor ritme que en altres èpoques de crisi i ha reiterat que l’única «línia vermella» que posa la CEOE a un acord salarial amb els sindicats és indexar els sous a la <strong>inflació.</strong>

Sobre la pujada de l’SMI, ha insistit que és competència del Govern i ha considerat que ara no és el moment de parlar-ne. «No és el moment de produir aquest debat. Cal ser seriosos. Es discuteix de gener a gener i la valoració s’ha de fer al desembre, després d’una anàlisi rigorosa», ha apuntat.

Així, Fernández de Mesa ha remarcat que, a l’hora de decidir la pujada de l’SMI, el Govern haurà de valorar l’actual conjuntura econòmica, «que està sent molt volàtil i complicada», així com l’«impacte significatiu» que, segons el seu parer, pot tenir sobre l’ocupació.

Al marge de «mesures de tipus populista», el vicepresident de la CEOE ha afirmat que si el Govern vol compensar els treballadors per la pèrdua de poder adquisitiu, utilitzi els ingressos extraordinaris que li han «caigut del cel» per la pujada de la inflació per rebaixar impostos com el de l’IRPF.

«Més inflació significa menors beneficis empresarials, menor poder adquisitiu i més ingressos fiscals. Si es vol compensar els treballadors per la seva pèrdua de poder adquisitiu la via no és augmentar la fiscalitat, sinó rebaixar impostos», ha apuntat.

Així, ha criticat que es vulgui «ficar pressió a les empreses», que han patit molt durant la pandèmia i ara pateixen amb els augments de costos, quan són en realitat les arques públiques les úniques que es beneficien de la inflació.

«El Govern ha de ser responsable i coherent. La pujada de l’SMI té conseqüències i no es pot fer de manera precipitada i frívola. I si vol fer un pacte de rendes no inflacionista hauria d’utilitzar els seus beneficis caiguts del cel per baixar l’IRPF [..] Cal mirar amb sentit d’Estat i no polititzar la pujada de l’SMI», ha conclòs.