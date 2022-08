Air Nostrum, l’aerolínia franquiciada d’Iberia per a vols regionals, recupera a partir de dilluns vinent 5 de setembre la ruta Pamplona-Barcelona. La companyia, que ja va programar quatre vols especials per volar als Sanfermines des de Barcelona els dies 1, 4, 6 i 11 del juliol, no operava la ruta de manera regular des del 2012. Air Nostrum ha programat tres freqüències setmanals durant el setembre que passaran a ser quatre al novembre.

L’objectiu de l’aerolínia és testar el mercat durant la temporada d’hivern, a més de mantenir servei entre les dues ciutats. L’horari programat permetrà atendre tant a la demanda empresarial com als viatges de cap de setmana en els dos sentits ja que hi haurà vols dilluns, dimecres i divendres al setembre, a què s’afegirà una freqüència addicional, els diumenges a partir del 30 d’octubre durant tota la temporada d’hivern (30/10/2022 a 25/03/2023). L’operativa es realitzarà amb reactors CRJ1000 de 100 places. Air Nostrum confia que la millora de la connectivitat amb els vols del Grup Iberia i de l’aliança Oneworld, que actualment permet enllaçar amb 50 destinacions des de l’Aeroport del Prat (6 de llarg radi, 27 de mitja distància i 17 de domèstics), sigui decisiva per a una bona acceptació de la ruta per part dels potencials clients. Els vols estan disponibles des de 77 euros anada i tornada als canals de venda habituals de la companyia i a www.iberia.com. Air Nostrum està especialitzada en vols regionals a Espanya i una de les aerolínies europees més grans de la seva classe. Opera per al Grup Iberia sota la marca Iberia Regional Air Nostrum. Connecta 59 destinacions a 8 països d’Europa i nord de l’Àfrica amb la seva flota de 46 avions de nova generació. Compta amb més de 1.450 treballadors.