Els usuaris de Renfe de les comarques gironines ja han adquirit a hores d’ara 3.024 abonaments gratuïts, que es podran començar a utilitzar aquest dijous, 1 de setembre, i fins el 31 de gener de 2023. Girona és la segona província catalana on s’han adquirit una major quantitat d’abonaments de Mitja Distància, només per darrera de Tarragona, on ja se n’han repartit 3.409. A Barcelona, només de Mitja Distància (és a dir, sense tenir en compte els Rodalies), se n’han repartit 2.423, mentre que Lleida se situa en darrera posició, amb només 345.

Tot i que els abonaments es podran adquirir en qualsevol moment dels quatre mesos en què estarà en vigor la mesura, Renfe recomana fer-ho abans del 5 de setembre, ja que es preveu que aquell dia hi hagi un increment de viatgers pel retorn a les classes i a la feina després de les vacances. Els nous abonaments per al tren s’activen l’1 de setembre Els abonaments es poden adquirir des del dia 24 d’agost. Per tal d’agilitzar l’adquisició, Renfe assenyala que és convenient registrar-se prèviament a través de les aplicacions mòbils o pàgines web de Renfe, com han fet fins ara ja més de 400.000 usuaris arreu d’Espanya. Un cop registrats, els viatgers poden obtenir els seus abonaments a través de l’app de Renfe Rodalies, a les estacions o en màquines d’autovenda. En el cas dels viatgers que no s’hagin registrat a través de la web o apps de Renfe, poden adquirir el títol a les oficines d’autovenda de les estacions tot presentant el seu document d’identitat, ja que la companyia ferroviària recorda que els abonaments són «personals i intransferibles». Tot i que els abonaments són gratuïts, cal que l’usuari dipositi una fiança de deu euros per cada nucli de Rodalies i de vint euros per cada servei de Mitja Distància convencional. D’altra banda, els serveis d’Avant -com el que uneix Figueres, Girona i Barcelona- tindran un 50% de descompte per als usuaris recurrents, que s’aplicarà a tots els títols multiviatge que es venguin entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.