La portaveu del Govern, Partícia Plaja, ha constatat la "necessitat imperiosa" d'aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 dins del calendari habitual, i ha assegurat que l'Executiu català treballa per tirar endavant els comptes abans que acabi l'any.

En una roda de premsa aquest dimarts, Plaja ha traslladat la voluntat del Govern de repetir el que va passar l'any passat, és a dir, aprovar els comptes abans que acabi l'any, i ha explicat que el conseller d'Economia, Jaume Giró, considera "importantíssim" assolir aquest objectiu.

Ha sostingut que "més enllà dels terminis" hi ha una necessitat d'aprovar uns comptes per al 2023 pel context socioeconòmic de crisi provocada per la guerra a Ucraïna, la crisi de subministrament energètic i l'emergència climàtica.

Plaja ha afirmat que el Govern continuarà treballant per aprovar els comptes al marge de les discrepàncies entre els socis, després que aquest dilluns Junts va marcar el debat de política general com a data límit per "redirigir" les accions per avançar cap a la independència.

"Aliances coherents"

"Cal tirar endavant els pressupostos sigui com sigui", ha defensat la portaveu del Govern, que ha destacat la feina de Giró en aquest sentit i l'ajuda de la resta de consellers per aconseguir-ho conjuntament.

Preguntada pels socis preferents del Govern per aprovar-los, Plaja ha concretat que estan en fase d'elaboració i de contactes amb els grups parlamentaris, i el Govern buscarà les "aliances més coherents".

La portaveu ha assegurat que aquestes aliances seran prioritàries amb "els partits que defensen el dret a decidir", preguntada per si s'obren a negociar amb el PSC, tot i que ha assegurat que prefereixen no avançar més sobre les negociacions.