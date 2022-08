Els viatgers recurrents de Rodalies i Mitjana Distància Convencional tenen temps per adquirir el nou abonament gratuït de Renfe fins a l’1 de setembre. Aquest mateix dia i fins a finals d’any podran fer ús del títol multiviatge en aquells trajectes que hagin sol·licitat. Per aconseguir l’abonament, cal abonar el dipòsit corresponent: de 10 euros per a Rodalies i de 20 euros en els serveis de Mitja Distància.

Al final del període, el 31 de desembre, el dipòsit serà retornat sempre que hagin realitzat un mínim de quatre viatges mensuals, setze viatges al final dels quatre mesos de vigència de la mesura. Renfe aconsella pagar la fiança preferiblement per mitjà de targeta bancària, perquè el reemborsament es faci automàticament a aquesta targeta. Rodalies, MD i Avant Pel que fa a Rodalies, l’adquisició de l’abonament es fa per nuclis, és a dir, si l’usuari l’utilitza a Figueres, haurà de comprar el vinculat a aquesta zona. En el cas de la Mitjana Distància Convencional, se seleccionen les estacions d’origen i destí on es viatjarà durant aquests quatre mesos. El nou avantatge que ha impulsat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del decret anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els alts preus de l’energia, també inclou els trens Avant. En aquest cas, els actuals abonaments s’ha previst que es comercialitzin amb un descompte del 50 per cent. Així mateix, s’ha creat un nou abonament per a determinats serveis de l’AVE i Llarga Distància amb una bonificació del 50 per cent.