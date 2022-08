Els ports espanyols reflecteixen elevada activitat econòmica. Les dades fins al juliol confirmen un trànsit de 332 milions de tones en els set primers mesos de l’any, el segon millor registre històric en moviment de mercaderies, tan sols superat per 529.000 tones en els mateixos mesos del 2019. Tant els granels líquids (+12,4%) com sòlids (+11,8%), i la mercaderia general convencional (+10,9%) augmenten respecte al 2021. El trànsit de passatgers supera els 16,3 milions de persones, dels quals 1/5 part van ser creueristes. Totes aquestes dades dibuixen una radiografia econòmica relativament optimista. El trànsit de mercaderies i passatgers pels 46 ports d’interès general de l’Estat manté un ritme de creixement del +6,9% en els set primers mesos de l’any. El creixement del nombre de passatgers del 122% resulta relativament enganyós, ja que es parteix d’unes dades del 2021 molt afectades per l’impacte de la pandèmia del coronavirus. El trànsit de passatgers està remuntant les dades dels dos últims anys marcats pel coronavirus i les restriccions imposades a les rutes cap al nord de l’Àfrica, situant-se en els 12,8 milions de passatgers, als quals caldria sumar 3,5 milions de creueristes.

