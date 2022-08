La patronal del transport Fenadismer ha denunciat aquest dilluns que el 56% de les empreses carregadores i intermediaris continuen incomplint la legislació sobre morositat en els pagaments als transportistes. Segons Fenadismer, les dades corresponents al juliol de l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments al sector del transport per carretera a Espanya «evidencien un estancament en la reducció en els terminis de pagament als transportistes que venia produint-se en els mesos anteriors».

Segons Fenadismer, el 16% de les empreses continuen pagant a més de sis mesos, malgrat que des de l’octubre de l’any passat es va aprovar un marc legal que ha de sancionar els incompliments en matèria de terminis de pagament al sector del transport de mercaderies per carretera amb multes de fins a 6.000 euros, que podran arribar als 30.000 euros per a aquelles situacions reincidents. Malgrat les sancions, la morositat continua sent una amenaça.

Segons la patronal, el termini mitjà al sector és d’uns 75 dies, mentre que un 42% dels incomplidors de la llei paguen més de 90 dies. Els mitjans de pagament que són utilitzats més habitualment per al pagament dels serveis de transport, continuen sent per aquest ordre la transferència (66%), seguit del ‘confirming’ (26%), el pagaré (7%) i el xec (>