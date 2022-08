La UGT de Catalunya ha fet balanç de l'impacte de la reforma laboral en la contractació a Catalunya i ha posat l'accent en l'augment de la contractació indefinida, que passa del 13% al 40% en tres anys. "Dit d'una altra manera, la contractació temporal baixa del 87% al 60% en el període entre 2019 i 2022. I ens situem així en un 60% de contractes temporals i un 40% d'indefinits, això és el gran canvi de la reforma laboral", ha assenyalat el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. "Ens agradaria arribar a un 50%-50% de cara a finals d'any, i la tendència és positiva", ha afegit Ros, que també ha avisat d'una tardor 'calenta' i amb un escenari de "grans mobilitzacions": "No entenem el 'no' de la patronal sobre els salaris".

"Si el 'no' persisteix, evidentment farem mobilitzacions de sectors potents, però ens falta definir quins seran. Tot plegat ho traslladem a l'octubre a l'espera de la resposta de la patronal", ha continuat el secretari general de la UGT a Catalunya, que igualment ha carregat contra els "discursos econòmics catastrofistes" de la CEOE, Foment i "alguns partits polítics". "Creiem que és una estratègia de certs sectors per evitar millores salarials i laborals", ha etzibat Ros, que ha negat que l'actual crisi sigui comparable a la del 2008. "Patim una crisi inflacionista que la guerra a Ucraïna ha accentuat", ha reconegut el secretari general de la UGT a Catalunya.

"Però no estem davant de la fi del món com alguns pronostiquen de cara a l'octubre. No hi ha dades que assenyalin aquest horitzó de profunda recessió", ha volgut deixar clar Ros, que ha anat més enllà i ha assenyalat que l'actual crisi inflacionària "té un major impacte en les famílies que en les empreses". "Qui està més a prop d'una fallida econòmica i una suspensió de pagaments són moltíssimes famílies: euríbor, preus gas i electricitat a casa, i increment del cost de la cistella de la compra", ha enumerat el secretari general de la UGT a Catalunya, que ha tornat a posar sobre la taula la necessitat d'incrementar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per sobre dels 1.200 euros.

"Que el Govern tregui a la pols d'un informe que ho recomanava. De fet, qui el va redactar va ser el mateix president Aragonès", ha recalcat Ros. "La millor manera de combatre la baixada econòmica és més diners per a les famílies. Si s'apugen els preus dels productes però no augmenten els salaris, no es podran comprar ni pagar aquests productes i serveis", ha reflexionat en veu alta el secretari general de la UGT a Catalunya, que ha agraït les paraules de suport als sindicats de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. "A les patronals si no se les pressiona no es mouen mai, tenen una posició immobilista", ha criticat Ros.

"Ja es va veure amb la reforma laboral, ja els hi anava bé l'anterior", ha constatat el secretari general de la UGT a Catalunya, que espera que d'altres polítics i sectors s'afegeixin a la posició de la ministra de Treball. "L'increment de salaris és de sentit comú, amb aquesta inflació disparada", ha conclòs Ros.

Un 160% més de contractes indefinits en tres anys

Davant d'aquesta situació de crisi inflacionista i relat 'catastrofista' de futur, la UGT de Catalunya ha volgut posar sobre la taula les dades positives de l'impacte de la reforma laboral en la contractació. El sindicat ha volgut destacar especialment el canvi de paradigma, amb la reducció de la contractació temporal (del 87% al 60%) i l'augment en conseqüència de la contractació indefinida (del 13% al 40%). En xifres globals, els contractes temporals han passat d'1.743.041 en el període de gener a juliol del 2019 a 1.048.411 en el mateix període del 2022 (un -40%). En canvi, els contractes indefinits s'han incrementat exponencialment dels 264.211 del 2019 als 686.774 dels 2022 (un +160%).

Desglossada aquesta xifra, sobresurt l'augment dels contractes indefinits a jornada parcial (de 74.010 a 173.646, un +135%) i els contractes indefinits fixos discontinus (de 23.010 a 168.935, un +634%).