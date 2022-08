El setembre és el mes de la verema a la DO Empordà. Enguany, els cellers han hagut d’avançar la campanya a causa de la sequera i de la calor, però el gruix de la producció es collirà durant el setembre.

Com és tradicional en aquesta època, el Consell Regulador de la denominació empordanesa organitza la tradicional ‘Festa de la Verema’. Enguany, Colera ha estat el municipi escollit per acollir aquesta festivitat que tindrà lloc el 3 de setembre.

Els actes s'iniciaran a les 18 hores amb l'arribada del raïm al Passeig Marítim de Colera a càrrec de la companyia Teatralitzat. A continuació tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec l'historiador Marcel Nadal. Acabat el pregó, se celebrarà el moment més esperat de la festa amb la premsada del nou most, que comptarà amb la participació de nens i nenes del municipi i l'acompanyament de la companyia Teatralitzat. Posteriorment, hi haurà els parlaments del president de la DO Empordà, Xavier Albertí, i de l'alcalde de Colera, Lluís Bosch. L'activitat es tancarà amb un tast de vins del celler Hugas de Batlle amenitzat amb l'actuació musical dels empordanesos Trío Calavera.

La festa de la verema està organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà, amb la col·laboració del celler Hugas de Batlle i l’Ajuntament de Colera.

Primera edició de la Festa de la Pissarra

El mateix dia 3 tindran lloc altres activitats paral·leles com la primera Festa de la Pissarra, organitzada pel celler Hugas de Batlle amb la col·laboració del Consell Regulador i l’Ajuntament del municipi empordanès. La jornada inclou la taula rodona Sòls pissarrencs. Vins exclusius, en què hi participaran l’enòleg del celler Castell Perelada, Delfí Sanahuja, i la geòloga Montserrat Vehí. La proposta que tindrà lloc al matí serà moderada pel consultor en paisatge Jordi Rodó i inclourà una visita a la vinya amb l'acompanyament del propietari del celler Hugas de Batlle, Eduard de Batlle. A la tarda, al Passeig Marítim, se celebrarà també una fira de cellers que oferiran els seus vins elaborats amb raïms de vinyes situades en terrenys de pissarra. En aquesta fira hi participaran una dotzena de cellers de la DO Empordà i dos cellers convidats: La Tour Vieille, de Cotlliure, i el celler Vall Llach, del Priorat. La Festa de la Pissarra, que se celebra per primer cop, tindrà continuïtat en anys posteriors.

Activitats per participar activament a la verema

Al llarg del mes de setembre, diversos cellers de la denominació organitzen activitats que permeten als visitants gaudir activament de la verema. Els cellers La Vinyeta, Espelt Viticultors, Empordàlia i Clos d’Agon conviden els visitants a convertir-se en veremadors amb propostes que inclouen collir el raïm i premsar-lo com es feia antigament. La majoria d’aquestes activitats inclouen també esmorzar amb productes de proximitat i tast de vins.