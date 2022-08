La Unió Europea continua diversificant proveïdors d’energia «a la velocitat del llamp». El subministrament de gas de fonts diferents de Rússia ha augmentat en 31 bcm des del gener d’aquest any i això ha permès compensar els talls en el subministrament del gegant rus Gazprom. Tanmateix, la millor manera d’eliminar els combustibles fòssils russos del mix energètic europeu i fer front al «xantatge rus» és accelerar la transició cap a fonts d’energia verdes, ha advertit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha anunciat que treballen en una intervenció d’emergència i una reforma del mercat elèctric per fer front a la crisi dels preus del gas.

«Els preus exorbitants de l’electricitat estan exposant ara les limitacions del nostre disseny de mercat elèctric actual. Va ser desenvolupat per a diferents circumstàncies i per això ara la Comissió està treballant en una intervenció d’emergència i en una reforma estructural del mercat elèctric. Necessitem un model de mercat de l’electricitat que realment funcioni i que ens retorni a l’equilibri», ha explicat durant el Fòrum Estratègic de Bled, que se celebra a Eslovènia. Von der Leyen no ha donat detalls de les mesures en què treballen, ni ha precisat en què consistirà la reforma ni n’ha donat possibles terminis.

La presidència txeca de la UE espera, no obstant, en rebre una proposta a temps per a la reunió d’emergència de ministres d’Energia que ha convocat per al pròxim 9 de setembre. «He convocat una reunió extraordinària del Consell d’Energia el 9 de setembre a Brussel·les. Hem de reparar el mercat de l’energia. La solució a escala europea és, sens dubte, la millor que tenim», ha dit el ministre txec d’indústria, Jozef Sikel, sobre un dels desafiamentsprincipals a què s’enfronten els 27 governs de la UE en aquest inici del nou curs: la crisi dels preus del gas i l’electricitat.

La pressió ha tornat a augmentar en les últimes setmanes i són diversos els països que recolzen la idea d’emprendre una reforma. Altres com Bèlgica han tornat a fer una crida per implantar a tota la UE l’anomenada «excepció ibèrica», que ha permès a Espanya i Portugal introduir un límit temporal al preu del gas destinat a la producció d’electricitat fins a finals de maig del 2023, per abaratir la factura de la llum. «Els 5-10 pròxims hiverns seran terribles si no fem res. Cal actuar des de l’arrel, a escala europea i treballar sobre un bloqueig del preu del gas», reivindicava aquest diumenge la ministra d’Energia, Tinne van der Straeten.

A més de continuar diversificant subministradors de combustibles fòssils, Von der Leyen considera que part de la solució es troba en el fet d’accelerar la transició cap a fonts d’energia verda. «Cada quilowatt hora d’electricitat que Europa genera d’energia solar, eòlica, hidroelèctrica i de biomassa o hidrogen geotèrmic o verda ens fa menys dependents del gas rus» i «avui el preu de l’energia solar i eòlica és més barat que els combustibles fòssils contaminants», ha explicat reivindicant el paper de solucions com ara els parcs eòlics marins.

Matèries primeres

Un canvi estructural que hauria d’anar més enllà de l’energia, perquè la transició verda i digital empresa per la UE augmentarà massivament les necessitats d’altres matèries primeres, com el liti per a les bateries, el silici per als xips o les terres rares per produir imants per a vehicles elèctrics i aerogeneradors. La demanda de tot això es podria duplicar de cara al 2030. Per exemple, només la demanda europea de bateries de liti augmentarà a un ritme anual del 40% entre el 2020 i el 2025.

«La bona notícia és que significa que el Pacte Verd Europeu està progressant. La no tan bona és que un país domina el processament. De les 30 matèries primeres crítiques avui dia, 10 provenen majoritàriament de la Xina», ha avisat la presidenta apressant a acabar també amb la dependència en aquest terreny, per evitar nous xantatges en el futur, i a tancar aliances amb altres països amb els mateixos valors. «Mirin Rússia. El preu que s’ha de pagar pel seu petroli i el seu gas és la pèrdua de sobirania i independència. No volen socis, sinó vassalls. I no és només el Kremlin. Desenes de països estan al caire de la fallida perquè no poden pagar el deute amb la Xina», ha avisat alertant del risc a què s’enfronta l’ordre basat en regles.