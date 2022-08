L’ocupació als allotjaments hotelers catalans es va situar al juliol un 6,6% per sota del que es va registrar el mateix mes del 2019 amb un total 43.275 persones actives, lluny encara, per tant, dels nivells precovid. En el conjunt d’Espanya, l’ocupació en aquests allotjaments se situa només per sobre dels nivells anteriors a la pandèmia en els dos arxipèlags, en taxa una mica superiors a l’1%, segons les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Al tancament de juliol últim hi havia a Espanya 16.437 hotels oberts, un 4% menys que fa tres anys, abans de la pandèmia, tot i que en nombre de places les xifres són semblants en els dos moments (entorn d’1,86 milions). A Catalunya, el nombre d’establiments oberts arriba a 2.579, un 6,2% menys, mentre que en volum de places el descens és més moderat (de l’1,2%). En termes d’ocupació, tots els establiments comptabilitzats per l’INE en el conjunt del país sumen 277.829 treballadors, l’1,7% menys que al tancament de juliol del 2019, quan hi havia 282.603 persones actives en el sector. El ‘top’ Les sis grans comunitats receptores de turistes (Andalusia, Balears, Canàries, Catalunya, País Valencià i Madrid) concentren el 56% dels establiments hotelers, però en nombre de places copen el 81,5% del total de les espanyoles i en ocupació, el 85,1%. L’única comunitat que registra actualment xifres superiors a les del 2019 en tots els paràmetres és les Canàries, on hi ha un 5,6% més d’hotels oberts (fins a 564); un 3% més de places ofertes (255.835) i un 1,2% més d’empleats en actiu (48.481). A les Balears estan per sobre tant en les places (366.061 en total, l’1,5% més) com en el nombre de treballadors (63.323, l’1,1% d’augment), però no en el nombre d’establiments, que baixa al 4,7% (hi ha 1.278 hotels oberts actualment). Madrid és, entre les sis comunitats amb més turisme, la que anota pitjors registres: el nombre d’hotels oberts ha caigut un 9,1% el juliol d’aquest any respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a un total de 1.041 establiments oberts.