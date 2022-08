El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat que els projectes d’interconnexió de gas amb França (reprenent la iniciativa Midcat) i Itàlia (via un gasoducte submarí entre Barcelona i Livorno) són «compatibles» i «en cap cas s’ha de pensar en la substitució d’un per l’altre». Segons la patronal, el Govern ha «de liderar sense complexos» i insistir en el projecte Midcat, «absolutament compatible» amb el gasoducte submarí amb Itàlia. L’empresariat reacciona així a les recents paraules del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, que va assenyalar que si França s’oposa a la interconnexió pel Pirineu, «per les dificultats que hi hagi en la seva política domèstica», l’opció serà Itàlia.

L’Executiu ha d’apostar per les dues opcions amb la voluntat de fer d’Espanya «el ‘hub’ d’interconnexió gasista i d’hidrogen verd més important del sud d’Europa», ha afegit Sánchez Llibre, i ha animat el president a buscar complicitats amb els governs italià i alemany, que s’ha mostrat obertament favorable al Midcat, per «convèncer» l’Executiu francès que «no posi traves a la construcció» d’aquesta connexió. Sánchez Llibre s’ha posat en contacte per endinsar-se en aquesta qüestió amb el líder del Partit Demòcrata italià, Enrico Letta, que aspira a ser primer ministre d’aquest país després de les eleccions del 25 de setembre. «Li hem transmès aquesta gran oportunitat per rebaixar la dependència del gas rus», ha apuntat. En declaracions als serveis informatius de Mediaset Itàlia que s’emetran dilluns vinent, el president de Foment ha insistit que «el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de liderar que Espanya sigui el ‘hub’ d’interconnexió gasística i d’hidrogen verd més important del sud d’Europa, tant des de la perspectiva de fer realitat el Midcat amb la connexió des d’Hostalric amb França, com l’aposta per la construcció del gasoducte submarí entre Barcelona i Livorno». El president de Foment considera que no hi ha problemes polítics o tècnics insalvables per portar a terme els dos projectes i assegurar el subministrament energètic a Espanya al marge de l’evolució dels problemes amb Rússia. Sánchez Llibre anima a buscar «complicitats» amb el Govern italià que surti de les urnes el 25 de setembre, conjuntament amb la del Govern alemany, encapçalat pel canceller Olaf Scholz, «perquè el Govern francès no posi traves a la construcció del Midcat», tot i que adverteix que serà necessària una «gran diplomàcia». «Espanya ha d’aprofitar aquesta gran oportunitat d’emmagatzematge que té a través de les set plantes regasificadores, que representen ni més ni menys que el 50% d’aprovisionament de la Unió Europea», defensa Foment, i aprofitar de passada l’oportunitat que qualsevol projecte sigui finançat per fons europeus englobats en el programa REPowerEU. La diversificació energètica és actualment una prioritat per a Europa a través de diversos països –com Algèria, el Canadà, els Estats Units, Veneçuela, Qatar i Nigèria–, i assegura la garantia de sostenibilitat, competitivitat i de subministrament. El gasoducte submarí entre Barcelona i Livorno és una infraestructura d’uns 700 quilòmetres de connexió i un cost estimat d’entre 2.500 i 3.000 milions d’euros, amb un termini de construcció d’uns 2 anys. Al port de Barcelona hi ha la planta regasificadora més gran del Mediterrani. El gasoducte Barcelona-Livorno, conjuntament amb la connexió Midcat, que la Unió Europea considera imprescindible com un corredor d’hidrogen renovable, poden permetre l’establiment d’un nou mercat de l’energia en l’àmbit europeu