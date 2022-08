El comitè d’empresa d’Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocat una vaga durant les festes de la Mercè per forçar l’empresa en la negociació del conveni col·lectiu, després d’acusar la direcció d’«estar de vacances» i no haver convocat a l’agost cap reunió amb el comitè.

Segons han denunciat aquest divendres els sindicats convocants –CGT, SIT, ACTUB, CCOO i UGT–, la taula que negocia des de fa mesos el nou Conveni Col·lectiu d’Autobusos de TMB no ha avançat, i per això han decidit pressionar l’empresa amb la convocatòria d’una vaga de 24 hores per al 22 de setembre i, del dia 23 al 30 de setembre, una vaga de dues hores per torn.

El comitè va registrar la convocatòria de vaga al Departament de Treball el 3 d’agost «amb la intenció de tenir prou temps per provocar una veritable negociació que pogués acabar en un acord de conveni abans de l’inici dels dies de vaga convocats», han assenyalat els sindicats.

El comitè d’empresa ha assegurat que des que van entrar la petició de vaga al registre de la Generalitat, la direcció de TMB «no ha fet cap esforç de negociació, posant com a excusa que estem en període de vacances».

Els sindicats dels treballadors dels autobusos municipals han denunciat que «aquesta actitud de la direcció de TMB demostra una falta de respecte absolut, no només a la plantilla de conductors, sinó també a tota la ciutadania de Barcelona que pot patir les conseqüències d’una vaga simplement perquè la direcció de TMB està de vacances».