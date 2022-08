ADRINOC, i en col·laboració amb el Consorci Salines-Bassegoda, realitzaran una nova sessió informativa sobre la convocatòria d’ajuts Leader 2022 que es celebrarà el dimarts 6 de setembre a les 20 hores al Centre Cívic de Navata.

El passat 15 de juliol es va publicar la vuitena i última convocatòria d’ajuts Leader per al període PDR 2014-2022, amb una dotació prevista per a les empreses i persones emprenedores de l’àmbit territorial d’ADRINOC (75 municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès) de 668.642,24€. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de setembre d’enguany.

Els ajuts Leader són uns ajuts convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb fons europeus FEADER amb l’objectiu de diversificar i promoure l’economia en zones rurals i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut per crear, ampliar o millorar les activitats econòmiques d’aquestes zones.

Amb aquests ajuts ADRINOC vol fomentar projectes d’inversió que creïn ocupació, que diversifiquin el teixit productiu de l’àmbit territorial, que estiguin promoguts per joves i que minimitzin l’impacte del canvi climàtic, seguint així els objectius estratègics de desenvolupament local de l’entitat.

Per a obtenir més informació del funcionament dels ajuts, ADRINOC va realitzar una sessió informativa online que es pot consultar al següent enllaç: https://adrinoc.cat/ajuts-leader/convocatoria-leader-2022/. Des de l'organització conviden a assistir a aquesta xerrada informativa presencial.

Per a poder-hi assitir cal inscriure's enviant un correu a info@adrinoc.cat