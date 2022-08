Cala Jóncols, a Roses, ha decidit iniciar la verema d’enguany a la seva vinya -la més petita de Catalunya amb una superfície de menys d’una hectàrea a prop del mar- adaptant els horaris a l’actual situació d’altes temperatures a causa del canvi climàtic. Amb l’ajuda de focus i frontals, l’equip format per una vintena de persones han començat a feinejar a la vinya poc abans de fer-se fosc i fins entrada la matinada. D’aquesta manera, el raïm ha pogut arribar al celler en millors condicions tèrmiques i també ha ajudat a obtenir una major qualitat i expressivitat de la fruita. A més, s’ha evitat a l’equip encarregat de la recollida haver-se d’exposar a les altes temperatures del dia. La de Cala Jóncols és la primera verema de la demarcació que es fa fora de les hores de més calor.

S’hi ha recollit 2.700 quilos de raïm d’una gran qualitat, amb penjolls més petits però espessos i turgents. El balanç de la verema nocturna, que s’ha fet aquest any per primera vegada, ha estat molt positiu no només perquè ha permès controlar millor el procés de fermentació de la fruita sinó perquè, a més, s’ha obert a la participació dels clients de l’hotel que s’hi han volgut implicar en el projecte i que han pogut gaudir de l’experiència d’una verema en família i amb una temperatura agradable. “Enguany hem buscat donar-li aquest valor afegit al raïm que ens permet transportar-lo ràpidament fins el celler sense la possibilitat que s’oxidi o s’escalfi per la incidència directa del sol i així evitant fermentacions espontànies no desitjades. D’aquesta manera, podrem obtenir un vi d’una major qualitat“, explica Ernesto Vega, sommelier.

La recollida del raïm, de la varietat lledoner roig que s’ha recuperat, s’ha fet nou dies abans del previst degut a la sequera. La qualitat de la fruita s’ha d’atribuir també al tractament de rec que s’hi ha fet servir, basat en un sistema d’aprofitament de les aigües regenerades, en línia amb la filosofia de l’establiment de màxim respecte pel medi ambient.

El raïm s’ha dipositat en caixes de 15 quilos per respectar al màxim el fruit i s’ha transportat en un trineu arrossegat per un petit tractor-eruga degut al pendent de la vinya.

Vega explica que la fermentació es fa a una temperatura d’entre 15-17 °C en un dipòsit d'acer inoxidable . Un cop embotellat, es realitzarà una criança reductiva d'un mínim d’un any.

Inaugurada al 2015

La peculiaritat de la vinya de Jóncols, que es va inaugurar al 2015, és la seva distribució, a l'antiga, en un terreny escarpat, agrest, de poca terra fèrtil i organitzat en terrasses geomètricament irregulars seguin l'orografia de la muntanya amb pendent del 37%. Ocupa un sòl heterogeni ple d'història de textura pedra grossa amb predominança de pissarres i quarsites. A més, el seu conreu segueix criteris d’agricultura biodinàmica per tal de buscar el màxim respecte amb el medi tenint en compte la seva ubicació, en ple parc natural del Cap de Creus.

Amb la recuperació d’aquesta varietat històrica i autòctona es vol sumar encara més valor afegit a aquest projecte vitivinícola que contempla l’habilitació d’un celler propi, que serà el tercer que hi haurà al Parc Natural de Cap de Creus, una de les zones geològiques més importants de l’Estat espanyol, amb terres àcides que aporten una gran intensitat al vi que s’hi produeix.

Sobre el grup

El grup Cala Jóncols de Roses és una empresa familiar. L’hotel, que disposa de 30 habitacions, va obrir les seves portes l’any 1955, al costat d’un antic refugi de pescadors que encara es conserva a la zona; està gestionat per la família Gómez-Fernández.

Cala Jóncols és el primer hotel de la Costa Brava amb el Certificat internacional de turisme sostenible Biosphere, una acreditació que avala el compromís del grup de Roses amb la cura del medi ambient i la seva aposta de millora continua en l’àmbit de la sostenibilitat. A més, és pioner en el servei de bany adaptat al Cap de Creus ja que disposa d’una cadira amfíbia perquè tothom que ho necessiti pugui gaudir de la cala.

El grup ha destacat per les seves iniciatives innovadores en el món del vi i del cava envellit sota el mar. El projecte el completen dos centres de submarinisme situats: un, a Cala Jóncols, i l’altre, al port pesquer de Roses.