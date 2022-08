La confiança dels empresaris alemanys ha tornat a empitjorar lleugerament a l’agost, després de la caiguda observada al juliol, segons reflecteix l’índex elaborat per l’Institut d’Investigació Econòmica de Munic (Ifo), que s’ha situat en els 88,5 punts des dels 88,7 punts del mes passat, davant l’expectativa que l’economia europea més important es contraurà en el tercer trimestre.

El president de l’Ifo, Clemens Fuest, no ha dubtat a reconèixer que «l’estat d’ànim en l’economia alemanya és dolent», ja que les empreses estaven una mica menys satisfetes amb la situació actual del negoci, mentre que les perspectives per als pròxims mesos es van mantenir gairebé sense canvis i clarament pessimistes.

En concret, l’avaluació d'aquesta conjuntura de l’economia alemanya pels empresaris germànics va baixar a 97,5 punts des dels 97,7 del juliol, mentre que les expectatives per als pròxims mesos pràcticament no van registrar canvis, ja que l’índex corresponent va passar a 80,3 punts des dels 80,4 del juliol. «La incertesa entre les empreses continua sent alta. És probable que la producció econòmica es contragui en el tercer trimestre», va afegir Fuest. De moment, l’Oficina Federal d’Estadística (Destatis) ha publicat aquest dijous la dada definitiva que confirma que l’economia alemanya va créixer el 0,1% entre l’abril i el juny en relació amb els tres mesos anteriors, recuperant així el nivell de l’últim trimestre del 2019 previ a la crisi de la pandèmia del coronavirus. En el primer trimestre del 2022, el PIB alemany havia crescut un 0,8%.

En el cas del sector manufacturer, l’índex de confiança empresarial IFO s’ha mantingut sense canvis a l’agost. Si bé les empreses van avaluar la situació actual una mica menys positivament, les expectatives van ser una mica menys pessimistes. Al sector serveis, el clima empresarial ha millorat lleugerament després de la forta caiguda del mes anterior, ja que les empreses van avaluar una mica millor la seva situació actual, mentre que les seves expectatives continuaven sent pessimistes. En concret, malgrat que la confiança en el sector turisme es va recuperar una mica, la indústria hotelera espera que el negoci es deteriori notablement. Per la seva banda, el comerç va continuar registrant un descens de la confiança i cada vegada menys empreses van informar que el negoci anava bé, mentre que les expectatives són extremadament pessimistes davant els problemes plantats per la inflació. En el cas de la construcció, el clima de negocis ha millorat a l’agost, ja que les empreses van avaluar una mica millor la seva situació actual i s’ha atenuat una mica el pessimisme respecte als pròxims mesos.