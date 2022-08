La companyia aèria Norwegian ha presentat preconcurs de creditors per a les seves filials espanyoles Norwegian Air Resources Spain, Red Handling Spain i Red Maintenance Spain, segons ha informat l’aerolínia en un comunicat. La firma ha assenyalat que es tracta d’un procediment ordinari que proporciona a aquestes empreses fins a sis mesos per renegociar els seus deutes i redimensionar la seva mida, d’acord tant amb la situació actual com amb les possibles necessitats futures de Norwegian a Espanya.

Els sindicats representats en les tres empreses ja n’han sigut informats i s’iniciarà un diàleg amb ells, tot i que des de la companyia han remarcat que «salvaguardar tants llocs de treball com sigui possible, mentre es dimensiona la base d’actius, continuarà sent una de les principals prioritats al llarg d’aquests processos». Norwegian Air Resources Spain és l’empresa que ocupa els tripulants del grup amb base a Espanya (tant pilots com tripulants de cabina), Red Maintenance Spain brinda serveis de manteniment, i Red Handling Spain, d’assistència a terra en alguns dels aeroports espanyols on opera la companyia. Una quarta companyia, Norwegian Air Resources Shared Service Center, que ocupa el personal administratiu de la seu corporativa de Barcelona, no ha presentat preconcurs. Vols cancel·lats En els 10 mesos compresos entre el gener i l’octubre del 2020, Norwegian va transportar 1,27 milions de passatgers a Espanya, la immensa majoria durant el primer trimestre de l’any, fet que representa una disminució del 83% enfront els 7,34 milions de passatgers transportats a Espanya en el mateix període de l’any anterior. Durant la present temporada d’hivern, Norwegian no opera cap vol a Espanya. A més, la companyia ha informat que ha aconseguit el recolzament dels seus accionistes, reunits en assemblea general extraordinària, al pla de reestructuració de la companyia, que inclou emissió de noves accions i conversió de deute. La companyia aèria noruega<strong> també ha presentat</strong> <strong>concurs de creditors a Irlanda</strong>, ja que els seus actius, principalment avions, es troben en aquest país. El concurs –o la figura equivalent segons la legislació irlandesa– afecta dues companyies del grup establertes a Irlanda, però també la matriu al ser-ne la propietària.